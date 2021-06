Osterfeldstraße Wengern: Stadt muss Tempo-30-Zone verkürzen

Die Tempo-30-Zone in der Osterfeldstraße in Wengern soll auf 300 Meter verkürzt werden; ab dem Penny-Markt bis etwa zu den Einmündungen Max-Gruhl-Straße/Stollenweg soll es langsam zugehen.

Wengern. Wegen gesetzlicher Vorschriften muss die Stadt Wetter die Tempo-30-Zone in Wengern einkürzen. Solche Strecken dürfen nur 300 Meter lang sein.

Die Länge der Tempo-30-Zone in Wengern ist nicht rechtmäßig, darauf hatte das Verkehrsministerium die Bezirksregierung in Arnsberg hingewiesen, die nun wiederum die Stadt Wetter informierte. Nach den gesetzlichen Bestimmungen darf eine Tempo-30-Zone an einer Grundschule bzw. einer Senioreneinrichtung nicht länger als 300 Meter sein.

Die Stadtverwaltung bedauere das, heißt es in einer Mitteilung, werde sich aber an die Weisung der Bezirksregierung halten. „Abgesehen von den Formalien ist es sehr bedauerlich, dass die Tempo-30-Zone nun verkürzt werden muss“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. Die bisherige und gar nicht so alte Regelung habe zu mehr Sicherheit in der gesamten Osterfeldstraße geführt.

Der Landesbetrieb werde die entsprechend geänderte Beschilderung anbringen. Tempo 30 gilt dann nur noch im Bereich zwischen dem Penny-Markt und nahe der Einmündungen Max-Gruhl-Straße/Stollenweg.

