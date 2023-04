Osterfeuer in Wetter und Herdecke: Hier lodern die Flammen

Wetter/Herdecke. In Wetter und Herdecke sind insgesamt 25 Osterfeuer angemeldet. Hier eine Übersicht der Daten und Fakten rund um das Traditionsfest.

Während es im Hintergrund knistert, knackt und der Geruch von verbranntem Holz immer intensiver wird, versammeln sich Familie, Freunde und Bekannte um die Flammen. Das Osterfeuer ist ein traditionsreiches Brauchtum in Deutschland – für manche geht es hierbei um den Glauben und für andere um ein nettes Beisammensein mit den Liebsten. In Wetter und Herdecke sind derzeit 25 Osterfeuer gemeldet. Hier eine Übersicht der Redaktion, wo die Flammen am Wochenende lodern und wie es mit Speis und Trank aussieht.

+++Lesen Sie auch: Stiftung Volmarstein übernimmt drei Herdecker Seniorenheime+++

Wetter

Der Verband Wohnungseigentum e.V. veranstaltet das Feuer dieses Jahr in Grundschöttel an der Gabelung Am Hasenkamp und Am Schiebusch. Es werden allerdings keine Getränke ausgeschenkt.

Getränke, Imbisse und Waffeln gibt es bei dem Förderverein des Tus Esborn e.V. am Parkplatz vor dem Sportplatz Böllberg. Los geht es am 8. April um 16.30 Uhr. Ein Highlight für die kleinen Gäste: Die Kinderolympiade.

Die Evangelische Stiftung Volmarstein (ESV) entzündet am Ostersamstag auf der Wiese hinter dem Haus Bethanien das Feuer. Die Band Cankuna aus Wetter spielt Livemusik und auch für reichlich Getränke und Grillwürste wird gesorgt. Los geht es um 17 Uhr.

Der Brauchtum- und Nachbarschaftsverein Deipenbecke veranstaltet dieses Jahr ein Feuer am Deipenbecker Weg 30. Auch hier gibt es kalte Getränke und ein gewerbliches Speiseangebot.

Weitere Flammen in Wetter lodern hier: Pferdehof Heimann, Gabelung „Im Blumental/Horstbecke“; Ewige Flamme, Wiese zwischen Wittener Straße und Drosselweg; Nachbarschafts- und Brauchtumsverein Elbsche/Albringhausen, Albringhauser Str. nahe Brücke Elbschebach, Wiese von Herrn Landwirt Röllinghoff; Brauchtums- und Nachbarschaftsverein Am Böllberg, Wiese „Am Böllberg 73“; Naturfreunde „Am Hax“, Wacholderstr. (Esborn); Bürgergemeinschaft Esborn e.V., „Zur Teimenbecke“/Voßhöfen - Wiese Högemeyer/Gehrmann; Verein Eigentümergemeinschaft Seuthe-Vorberg Wengern, Trienendorf, Wiese am Ende der Rosenstraße; Esborner Schlepperfreunde, Im Loh 30 und die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul auf dem Kirchenvorplatz.

+++Lesen Sie auch: Herdecke: Blumenmarkt beschert Besuchern den Frühling+++

Herdecke

Der Kanuverein Wasserwanderer Hagen e.V. veranstaltet ihr traditionelles Osterfeuer für die ganze Familie am Samstag, 8. April, am Vorhaller Weg 13. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Grillhütte hinter der Feuerstelle.

Der Ruderclub „Westfalen“ Herdecke veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ein großes Osterfeuer auf der Wiese vor dem Bootshaus. Beginn der Veranstaltung mit Getränke- und Würstchenstand ist 17 Uhr. Das feierliche Anzünden des Feuers soll um 19.30 Uhr erfolgen. Ein kleines Osterfeuer für Kinder wird bereits früher entzündet.

+++Die Lokalredaktion Wetter/Herdecke ist auch auf Facebook vertreten! Hier finden Sie alle Neuigkeiten aus Wetter und Herdecke auf einen Blick+++

Weitere Flammen in Herdecke lodern hier: Kleingartenanlage Ruhraue e.V., Parkplatz der Kleingartenanlage Ruhraue e.V.; Nachbarschaft Oberer Siepen, Weidefläche hinter den Häusern Im Siepen 43 und 45; Nachbarschaft Im Bruch, auf der Pferdewiese hinter dem Hof; Nachbarschaft Mallinckrodt, Hof Haus Mallinckrodt; Nachbarschaft Oberer Bergweg, Obstwiese hinter den Wohngebäuden; R.Z.F. Herdecke Ende e. V., Pferdekoppel Im Wiesengrund; Reiteranlage König, Im Bruch 11, Pferdekoppel; Reitanlage Hoffmann, Wiese am Reitstall, Am Hagenkotten 6; Nachbarschaft Semberg, Grundstück Am Semberg 92; Nachbarschaft Schraberg, Schraberg 15; Schützenverein Vereinigter Schnee-Ende 1837 e.V., auf dem Gelände unterhalb der Häuser Auf dem Schnee 58-62 und bei der Nachbarschaft Unterer Ahlenberg, Wiese am Unteren Ahlenbergweg 40.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter