Ostern: Hier gibt es frische Brötchen in Wetter und Herdecke

An Ostern gemeinsam Frühstücken. Die Bäckereien in Herdecke und Wetter haben aber nicht wie gewohnt geöffnet.

Wetter/Herdecke. Ein Frühstück als Start in den Feiertag – Bäckereien dürfen an Ostern nicht jeden Tag öffnen. Wann man Brötchen in Wetter und Herdecke bekommt.

Das lange Osterwochenende ist in Sicht und viele verbringen die freien Tage bei Verwandten oder besuchen Freunde. Ein ausgiebiges gemeinsames Frühstück ist seit jeher ein beliebter Start in einen freien Tag, vorher muss man sich aber eine Frage stellen: Hat der Bäcker um die Ecke überhaupt geöffnet? In Nordrhein-Westfalen dürfen Bäckereien an Ostern für eine gewisse Stundenzahl öffnen, bis auf einen Tag, an dem ausnahmslos alle geschlossen haben müssen.

Der Ostersamstag gilt nicht als gesetzlicher Feiertag und beeinflusst die Öffnungszeiten der Bäckereien in der Regel weniger. An Karfreitag sowie Ostersonntag darf für maximal fünf Stunden geöffnet werden und an Ostermontag müssen alle geschlossen bleiben. Wann Bäckereien in Wetter und Herdecke über die Feiertage geöffnet haben:

Bäckereien und Co in Wetter

Die Stadtbäckerei Kamp hat in ihren Filialen verschiedene Öffnungszeiten. Die Filiale im Ruhrtal Center (Carl-Bönnhof-Straße) hat an Karfreitag sowie Ostersonntag geschlossen und öffnet Samstag wie gewohnt von 7-20 Uhr. In der Königstraße bleiben die Türen an Karfreitag geschlossen, Samstag (6-13 Uhr) und Sonntag (8-11 Uhr) wird normal geöffnet.

Der Arzum Backshop (Friedrichstraße) hat Freitag, Samstag und Sonntag wie gewohnt von 6:00 bis mindestens 20:30 Uhr geöffnet. Wegen des islamischen Fastenmonats variiert der Inhaber den Ladenschluss.

Beide Filialen der Bäckerei Borggräfe (Grundschötteler Str. und Schöllinger Feld) bleiben von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen.

Die Vollkornbäckerei Niemand (Von-der-Recke-Straße) hat an Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Am Ostersamstag ist sie von 7-12 Uhr geöffnet.

Bäckereien und Co in Herdecke

Die Bäckerei Büsch (Mühlenstraße) bleibt an Karfreitag geschlossen. An Ostersamstag (7-21 Uhr) und -sonntag (7-12 Uhr) wird geöffnet.

Die Bäckerei Hosselmann (Mühlenstraße) hat an Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Am Ostersamstag ist sie von 7-22 Uhr geöffnet.

Der Bäckermeister Kamm (Hauptstraße) öffnet von Karfreitag bis Ostersonntag von 8-12 Uhr.

Alle Filialen der Bäckerei Hagenkötter (Kirchender Dorfweg, Hauptstraße, Im Grund) haben an Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. An Ostersamstag sind sie von von 6 bzw. 6:30 -18 Uhr geöffnet.

Die Konditorei Wenning (Hauptstraße) ist nicht von dem Öffnungsverbot an Ostern betroffen. Sie hat an allen drei Tagen von 10-18 Uhr geöffnet.

