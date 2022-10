DHL hat in der Bahnhofsunterführung in Wetter eine Packstation aufgestellt.

Service Packstation am Bahnhof in Wetter rund um die Uhr geöffnet

Wetter. Zu jeder Zeit Pakete abholen oder aufgeben - was in der neuen Packstation am Bahnhof in Wetter alles möglich ist.

DHL hat eine neue Packstation in der Bahnhofsunterführung, Bahnhofstraße 19, in Betrieb genommen. Kunden können dort rund um die Uhr Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 91 Fächer für den kontaktlosen Paketempfang.

Das Unternehmen DHL sieht darin auch einen Gewinn für den Klimaschutz: Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spare eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 ein. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Post-und-DHL-App, die alle Services rund um das DHL-Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Kunden können ihre Päckchen und Pakete zudem in den rund 23.500 Filialen und DHL Paketshops abgeben und Sendungen auch direkt dort empfangen. Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit dem Service der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, DHL Paketshops, an Packstationen oder vom DHL-Zusteller während seiner Zustelltour ausdrucken lassen. Der Zusteller nehme das frankierte Paket dann direkt mit.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter