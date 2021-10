Parcours und Bus: Herdecker Senioren trainieren mit Rollator

Unfällen vermeiden

In der Einladung zum kostenlosen Angebot hieß es: „Wer mit seinem Rollator sicher umgehen kann, ist in der Lage, seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Straßenverkehr zu richten, was Unfällen effektiv vorbeugt!“

Die 2003 eingerichtete Busschule ist nach Ansicht der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) ein voller Erfolg. Sie bietet auch Mädchen und Jungen aus Kindergärten sowie Schülern Möglichkeiten zum sicheren Verhalten in dem Fahrzeug selbst und im Straßenverkehr zu erlernen.