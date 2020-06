Typisches Beispiel: Wie hier in der Bredtstraße können Autos auf einer Seite parken. Politiker erfuhren nun im Fachausschuss, wie die Stadt Wetter am Harkortberg vereinzelt mehr Stellflächen organisieren will.

Verkehr Parkprobleme am Harkortberg in Wetter lindern

Wetter. Am Harkortberg einen Parkplatz zu finden, ist für die Anwohner nicht so einfach. Deshalb sucht die Stadt vor Ort nach Lösungen.

Bei der Umfrage der Lokalredaktion zur Parksituation in Wetter (Heimatcheck in der Dienstag-Ausgabe) meldeten sich auch Anwohner vom Harkortberg. Ein Facebook-Nutzer schrieb, dass es dort in den einseitig ausgerichteten Straßen bis zum Waldrand angesichts vieler Mehrfamilienhäuser „dringend“ mehr Plätze geben müsse. Er schlug vor, auf dem Gelände der abgebrannten Kindertagesstätte Reuterhaus Abstellmöglichkeiten für die Autos von Anwohnern anzubieten.

Diese wohl nicht realisierbare Idee fehlte demzufolge auch im Parkkonzept, das Frank Schauerte für die Stadt Wetter nun im Umwelt- und Verkehrsausschuss vorstellte. Nach einem SPD-Antrag im Februar hatte die Verwaltung gemeinsam mit dem Stadtbetrieb die Örtlichkeiten Stuckenholzhöhe bzw. Harkortberg unter die Lupe genommen. „Wir haben auch Bürgerhinweise aufgenommen“, so Schauerte. Ziel der Bemühungen: Parkraum erweitern und optimieren. „Dieser ist dort weitgehend ausgereizt, die Stellflächen werden viel genutzt.“

Wirtschaftliche Aspekte

Dazu ein Blick auf wirtschaftliche Aspekte: Acht neue Buchten in der Straße Am Waldrand beispielsweise kosten den Angaben zufolge rund 40.000 Euro. „Es ist fraglich, ob diese zur Entlastung des Parkdrucks beitragen können“, meinte Schauerte. Er erklärte zudem, dass ein reines „Bewohnerparken“ grundsätzlich möglich sei, wobei aktuell fast nur Anlieger ausschließlich den Parkraum nutzen. Gleichwohl können sie keine Garantie auf einen „Parkplatz vor eigener Haustür“ erhalten, da laut Straßenverkehrsordnung nicht 100 Prozent der zur Verfügung stehenden Parkfläche für sie reserviert werden kann. Insgesamt habe diese Regelung eher mehr Nach- als Vorteile, da dadurch womöglich Nachbarschaftsstreitigkeiten entstehen können. Also streben die Beteiligten Verbesserungen an. Der Mitarbeiter des Fachdienstes Umwelt/Verkehr und Bauwesen stellte im Ausschuss Konzeptanpassungen für acht Örtlichkeiten vor.

Memelstraße: Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite ist dort nur ein einseitiges Parken möglich, zudem stehen dort teilweise dauerhaft abgestellte Anhänger und Zweiräder. Die Stadtverwaltung schlägt eine Beschränkung vor, so dass dort nur parkende Pkw zulässig sind.

Stuckenholzstraße: Ähnliche Situation, gleicher Vorschlag bezüglich Abstellen nur von Autos. Im Gegenzug ließen sich dort längsseitige Stellplätze für Zweiräder (Schauerte: „Wir wollen das am Anfang oder Ende der Straße konzentrieren“) oder die Freigabe eines SB-Parkplatzes einrichten.

Bredt- und Trappenstraße: nur einseitiges Parken möglich, das solle künftig nur für Pkw gelten.

Blankstraße: Laut Schauerte ist dort eine Erweiterung der Parkfläche nicht möglich, das ergaben Baugrunduntersuchungen und Standsicherheitsberechnungen. Die Abstellmöglichkeiten seien entsprechend ausgeschildert.

Danziger Straße: Da dort der Parkraum vor dem Felsen ausgereizt sei, bleibe als Lösung wohl nur die Beschränkung auf Pkw-Parken.

Bergstraße: Im Abschnitt zwischen Gartenstraße und Am Waldrand könnten an drei Stellen durch einen Umbau bzw. eine Absenkung der Gehwege neue Buchten entstehen. Das kostet nach ersten Schätzungen ca. 50.000 Euro. Diese mindestens neun zusätzlichen Stellplätze sorgen laut Stadtverwaltung „für eine deutliche Entlastung“. Zu beachten sei, dass Busse dort durchfahren.

Ardeystraße: Das sogenannte „hinkende Parken“ in Richtung Wolfgang-Reuter-Straße ließe sich erweitern. Die Umsetzung erfolgte bereits Anfang des Jahres nach einer Ortsbesichtigung. Schauerte berichtete, dass die Maßnahmen dort fruchten. All das gelte auch für die folgende Straße:

Wolfgang-Reuter-Straße (zwischen Am Waldrand und Ardeystraße): Zur Nachfrage von Norbert Klauke (Grüne), wie es dort mit Markierungen angesichts der Engstellen für Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer aussehe, erklärte Schauerte, dass diese beauftragt seien.

Aus den Reihen der Politik kam Zustimmung für das Konzept. Gerd Michaelis (Bürger für Wetter) lobte die „gute Planung“. Ausschuss-Vorsitzender Jörg-Michael Birkner kündigte an, dass über all das nun die Fraktionen in ihren Haushaltsberatungen befinden sollen.