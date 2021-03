Pastor aus Wetter: Kirche bedeutet Dabeisein

Pastor Dennis Sommer aus Wetter-Grundschöttel weiß, warum die Möglichkeiten zum Mitmachen bei Kirche so wichtig sind.

In einem Gespräch über die Zukunft der Kirche hat ein Freund mir letztens erzählt, dass er überzeugt davon ist, dass das Wesen der Kirche schon immer und auch in der Zukunft Partizipation sein wird. Partizipation ist das Mitgestalten, Teilhaben oder Beteiligtsein. Sich einbringen zu können mit allem was man ist und hat. Mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Mit seinen glänzenden Moment und den Schattenseiten. Mit den eigenen Sorgen, Nöten, Freuden und Plänen, Träumen und Visionen.





Ich finde das sehr passend. Denn es bezieht auch die beteiligten Personen ein, die schon seit Jahrhunderten gemeint sind. Da, wo sich Menschen untereinander treffen und sich gegenseitig partizipieren lassen. Füreinander offen sind, neugierig den anderen kennenlernen wollen, sich tragen und stützen und miteinander feiern, da ist Kirche.





Und Gott?, höre ich als Einwand von manch einem an dieser Stelle. Aus meiner Sicht und in meiner Glaubensüberzeugung ist er dabei oder genauer darin. Genau da, wo das zwischen Menschen passiert. Denn nicht nur einmal betont Gott durch die Geschichten von Menschen in der Bibel, dass er in diesen Begegnungen sichtbar wird. Er nennt das Liebe; Nächstenliebe.





Und Gott öffnet dazu noch eine andere Ebene: Unsere Teilhabe an seiner Existenz. Auch das gehört dazu. Auch das kann ich in der Geschichte des Volkes Israel mit seinem Gott und im Leben des Jesus sehen. Der Wunsch, der Wille und das Werk der Partizipation Gottes mit der Menschheit. Fassungslos und traurig bin ich dann immer wieder, wenn Kirche dieses Dabeisein nicht lebt. Mit anderen Worten, wenn Menschen andere Menschen ausschließen. Segen nicht erlauben. Denn Segen ist letztlich die Erinnerung, dass Gott dabei ist. Zu glauben das wäre nicht so oder wolle Gott nicht, ist nicht meine Überzeugung.





Aber egal wer etwas wie entscheidet, so ist Kirche von Anfang an das Dabeisein von Menschen gewesen, die gemeinsam etwas schaffen und sind, sich einsetzen, sich tragen und gemeinsam Zukunft gestalten. So Manches anders machen. Diese Bewegung ging immer im Herzen los. Und oft genug von unten nach oben in bestehenden Hierarchien.





Deshalb bleibt meine Hoffnung, dass wir uns weiterhin einander teilhaben lassen – trotz offizieller Entscheidungen, die unserer Grundüberzeugung widersprechen – und uns unseren Glauben glauben, uns Segnen, miteinander freuen und miteinander weinen. So wie der Apostel Paulus es mal sehr partizipatorisch sagte in einem Brief an die römische Kirche: Freut euch mit denen, die sich freuen; weint mit denen, die weinen. Das ist Kirche bei den Menschen. Das ist Kirche in der Zukunft. Darin erleben wir Gott.

Dennis Sommer ist Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Grundschöttel.