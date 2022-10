So könnte in dieser Region eines Tages das neue X-Netz aussehen: Herdecke würde von einer möglichen Schnellbus-Verbindung zwischen Hagen und Dortmund profitieren.

Nahverkehr Per Schnellbus von Herdecke zur TU Dortmund: Prüfung läuft

Herdecke. Derzeit prüft der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), ob eine Schnellbuslinie X67 von Hagen über Herdecke zur TU Universität Dortmund sinnvoll ist.

Vor allem Studierende dürften diese Idee befürworten: Es gibt Pläne für einen Schnellbus von Herdecke zur Technischen Universität Dortmund und in die andere Richtung bis Hagen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat vor einiger Zeit in Zusammenarbeit mit weiteren Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen ein Schnellbuskonzept entworfen. Mit so genannten X-Linien wollen die Planer bestehende Lücken auch im hiesigen Netz des Schienenpersonennahverkehrs schließen. Als Ergebnis einer Verkehrssimulation und anschließenden Abstimmungen mit den beteiligten Aufgabenträgern des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) haben die Verantwortlichen in einem ersten Schritt sieben Strecken ausgewählt, die bis Mitte 2023 umgesetzt werden sollen und außerhalb der hiesigen Region unterwegs sein werden.

60 Verbindungen auf Prüfstand

Zu einem zweiten Bündel im Zielnetz 2032 gehören rund 60 Linienvorschläge. Für diese Verbindungen, so teilt es VRR-Sprecher Dino Niemann auf Anfrage mit, laufen aktuell Verkehrssimulationen. Über diese wollen die Unternehmen herausfinden, welche der Linien einen besonders hohen verkehrlichen Nutzen haben und somit förderfähig seien. In diesem Portfolio befindet sich unter der Nummer X67 auch diese Strecke: Dortmund Technologiepark - DO-Universität - Campus Süd - DO-Kirchhörde - Herdecke - Hagen.

Sobald die Simulationsergebnisse vorliegen, werde der VRR auf die ÖPNV-Aufgabenträger mit den am besten bewerteten Linien zugehen und eine mögliche Umsetzung abstimmen. „Wie viele Linien gefördert werden können, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden“, so Dino Niemann.

Ergänzung zur Volmetalbahn

Herdecker gelangen derzeit vom heimischen Bahnhof per Zug mit der Volmetalbahn (RB52) zum Knotenpunkt Dortmunder Hauptbahnhof, deutlich länger dauert die Strecke mit dem Bus über die Schanze oder über Hagens Hauptbahnhof und dann bis zur Technischen Universität.

Mit dem X67 kämen Studierende oder andere Passagiere aus Herdecke nach rund 30 Minuten an der TU Dortmund an. Zum Vergleich: Aktuell würde diese Fahrt 50 Minuten mit der RB52 und der S-Bahnlinie 1 dauern, eine Stunde und zehn Minuten braucht es mit den Buslinien 564, 450 und 447. Auch die Anbindung vom Hagener Hauptbahnhof zur Dortmunder Uni ließe sich mit dem Schnellbus verbessern, entfällt doch ein Umsteigen (aus der Volmestadt benötigen Fahrgäste derzeit mit dem RE4 und der S1 rund 50 Minuten bis zum Ziel).

Ein weiterer Vorteil: Mit dem X67 sei eine feinere Erschließung als mit der RB52 möglich, Passagiere müssten beispielsweise nicht umsteigen und auf Anschlussverbindungen warten. „Die Linie würde direkt zur Dortmunder Universität fahren, somit würden Hagen und Herdecke einen direkten Anschluss an den Campus und den Technologiepark erhalten“, meint VRR-Sprecher Niemann, der auch einen besseren Anschluss an die S-Bahnlinie 1 als Vorteil nennt.

Haltepunkt noch offen

Für die Volmetalbahn ergeben sich dadurch keine Änderungen, heißt es. Die X67 würde die RB52 ergänzen, Fahrgäste würden Alternativen erhalten. Der gesamte Schienenpersonennahverkehr zwischen Hagen, Herdecke und Dortmund lasse sich damit stärken. In der Simulation sei bereits ein konkreter Linienweg hinterlegt. Wo genau der Schnellbus in Herdecke stoppen könne, sei aber ungewiss. Die Feinabstimmung – insbesondere zu Haltepunkten – bedarf noch weiterer Abstimmungen mit den ÖPNV-Aufgabenträgern, den Kommunen und den Verkehrsbetrieben vor Ort.

Doch vorerst heißt es: warten. „Einen Termin zur Umsetzung der Linien gibt es nicht.“ Und auch die finale Umsetzung und Förderzusage stehe für die verbesserte Anbindung Herdeckes derzeit noch auf wackeligen Füßen. Dino Niemann bremst Erwartungen: „Noch kann nicht gesagt werden, ob diese Linie überhaupt kommt.“

