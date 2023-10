Person hinter verschlossener Tür: Nachbarn rufen Feuerwehr

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Wochenende bisher zweimal in Wetter geordert.

Wetter. Die Freiwillige Feuerwehr Wetter rückte zu zwei Einsätzen am Freitag und Samstag aus. In Wengern wurde eine Person mehrere Tage nicht gesehen.

Die Löscheinheit Wengern wurde am Freitag, 6. Oktober, um 16.41 Uhr zu einer Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in der Eickenstraße alarmiert. Nachbarn hatten sich Sorgen gemacht, weil die Person mehrere Tage schon nicht gesehen worden war, zudem lief laut Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Wetter Wasser in der Wohnung.

Nachdem die Einsatzkräfte sich lautstark vor Ort erkenntlich gezeigt hatten, wurde die Tür plötzlich von innen geöffnet. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete nach 25 Minuten.

Rettungsdienst unterstützt

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter wurden am Samstag um 10.39 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Bahnhofstraße alarmiert. Aufgrund der rettungsdienstlichen Maßnahmen vor Ort mussten diese beim Transport einer Person zum bereitstehenden Rettungswagen unterstützt werden. Die Feuerwehrleute konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

