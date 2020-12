Pfadfinder bringen das Friedenslicht nach Herdecke

Herdecke. Das Friedenslicht der Pfadfinder aus Bethlehem hat einen weiten Weg hinter sich. Wer alle in Herdecke daran Freude hat.

Wie in jedem Jahr am dritten Advent hat auch in diesem Jahr das Friedenslicht aus Bethlehem den Weg nach Deutschland und nach Herdecke gefunden. Es war wie immer – und doch ganz anders.

So konnten die Pfadfinder vom Stamm Marcel Callo Herdecke nicht, wie gewohnt mit vielen Stammesmitgliedern zur traditionellen Aussendungsfeier nach Dortmund fahren. Es durften wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nur je drei Entsandte der Stämme an der Feier teilnehmen. Trotzdem haben die Pfadfinder einen Weg gefunden, das Licht weiterzugeben.

Henry Voigtländer (Wölflingsleiter), Anna Wanders und Lea Voigtländer (beide Stammesvorstand) haben für den Stamm Marcel Callo Herdecke das Friedenslicht entgegengenommen und nach Herdecke gebracht. An der katholischen Kirche St. Philippus und Jakobus konnten die Stammesmitglieder ihre eigene Kerze an dem Friedenslicht entzünden. „Auch Pastor Franz Drüke und Gemeindereferentin Leonie Gosselke haben das Licht von uns Pfadfindern entgegengenommen, damit dieses Symbol für die weihnachtliche Botschaft, das an den Auftrag zur Verbreitung des Friedens erinnern soll, in der Kirche abgeholt und mit nach Hause genommen werden kann“ freut sich Henry Voigtländer.

Die Pfadfinder übergeben das Friedenslicht am Seniorenhaus Kirchende: Lea Voigtländer, Anna Wanders, zwei Bewohner des Heims und Frank Thomas Martens (mit Kerze). Foto: Pfadfinder / WP

Doch in diesen Zeiten, in denen die besonders gefährdeten und älteren Menschen zu Hause bleiben sollen, kann dieses Licht nicht von jedem einfach so abgeholt werden. „Deshalb,“ so Lea Voigtländer, „haben wir kurzerhand Kontakt zu den Seniorenheimen unserer Stadt und zum Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke aufgenommen und angeboten, das Friedenslicht dorthin zu bringen.“ Alle drei Seniorenheime haben das Angebot gerne angenommen, sodass das Friedenslicht aus Bethlehem zuerst in die Parkanlage Nacken eingezogen ist. „Ein Mitarbeiter hat uns erzählt, dass er vor Jahren, als es noch das Seniorenheim an der Goethestraße gab, das Friedenslicht von den Herdecker Pfadfindern entgegengenommen hat“ berichtet Anna Wanders „und auch im Quartier Ruhraue wurde das Friedenslicht gerne entgegengenommen.“ Im Seniorenheim Kirchende kamen mit Frank Thomas Martens, der direkt eine große Kerze mitgebracht hat, zwei Bewohner mit zum Haupteingang, um dort das Friedenslicht entgegenzunehmen. Weil wegen der Brandschutzbestimmungen offene Flammen nicht in der Einrichtung verteilt werden können, haben die Senioren symbolisch LED-Kerzen an dem Friedenslicht entzündet.

Einladung fürs nächste Jahr

Auch am Gemeinschaftskrankenhaus wurden die Pfadfinder am späten Nachmittag von einer Delegation von Mitarbeitern herzlich empfangen. Dort ist es ebenfalls nicht möglich, offene Flammen abzustellen, jedoch wurde auch hier die Möglichkeit gefunden, das Friedenslicht, das auch ein Symbol der Hoffnung ist, weiterzugeben. Das Licht wurde in einer, eigens für diesen Zweck von Pfarrer Thomas Rechenberg angeschafften, Laterne entgegengenommen und in den ‚Garten Avalon‘ des Krankenhauses gebracht. „Und für das nächste Jahr“ so Anna Wanders „haben wir schon jetzt eine Einladung, das Friedenslicht wieder zum Krankenhaus zu bringen.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesen Zeiten, in denen sich alles um Corona und die schlimmen Folgen dreht, so herzlich empfangen wurden. Und es ist schön, dass wir auf diese Weise einen Lichtblick und vielleicht auch eine kleine Freude zu den Menschen bringen konnten.“ sagt Lea Voigtländer.