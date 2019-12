Pfadfinder-Motto: Dem Abenteuer einen Türspalt offen lassen

Pfadfinder – sind das nicht die braven Jungs mit dem Halstuch, die jeden Tag eine gute Tat vollbringen? Thomas Norpoth lacht; denn er kennt die Vorurteile. „Hilfsbereitschaft ist aber nichts Schlimmes. Im Gegenteil, wir pflegen solche positiven Tugenden. Und bei uns gibt es übrigens nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen. Jeder kann mitmachen, egal welcher Konfession oder Nationalität, ob groß oder klein, sportlich oder eher kreativer Bastler“, erwidert der Stammesvorsitzende vom Stamm Janus Korczak aus Wengern. Nur Daddeln und Zocken am Computer, das findet bei den Pfadfindern nicht statt. Denn dort erleben junge Leute freie Zeit in der Gemeinschaft – ohne Handy und mit wenig Technik. Darüber und andere Pfadfinder-Werte hat die Redaktion mit Thomas Norpoth gesprochen.

Vorab eine persönliche Frage. Wie sind Sie eigentlich zu den Pfadfindern gekommen?

Auf ganz banale Weise. Meine Familie ist in der katholischen Gemeinde St. Liborius aktiv, und als ich irgendwann alt genug war mit acht Jahren, habe ich das dann ausprobiert. Bis 17 war ich Gruppenkind, danach dann Gruppenleiter. Wobei das Einstiegsalter für Gruppenleiter normalerweise bei 18 Jahren liegt. Jetzt bin ich 26, Stammesvorstand und leite die Wölflinge, also die 20 Jüngsten im Alter von sieben bis zehn Jahren. Insgesamt besteht unser Stamm aus 75 Aktiven. Ich bin noch immer mit Leib und Seele Pfadfinder und davon begeistert wie am ersten Tag.

Was unterscheidet Pfadfinderschaften von anderen Jugendgruppen oder -vereinen?

Bei uns kann sich jeder nach seinen Möglichkeiten einbringen. Wenn jemand etwas nicht kann, wird eben mit den Stärken gearbeitet. Wir sind aber kein Dienstleister für Bespaßung, sondern setzen auf Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Und das alles vollkommen leistungsfrei. Das macht es attraktiv, zu den Pfadfindern zu gehen. Man kommt zu uns, kann sein, wie man ist und eine spaßige, entspannte Zeit haben.

Was steht bei den Treffen üblicherweise auf dem Programm?

Wir spielen, wir gehen in den Wald oder in die Elbsche, bereiten Zeltlager vor und üben Zelte aufzubauen. Denn das muss man können. Bei uns ist aktive Freizeitgestaltung angesagt, und wir sind viel draußen, bei Wind und Wetter. Die Kinder wünschen sich das aber auch ganz explizit. Die Größeren treffen sich zum gemeinsamen Kochen, zum Zeltlager vorbereiten, zum Chillen. Aber auch die spielen manchmal noch Verstecken – allerdings im Dunkeln. Unsere Gruppenstunden sind übrigens Handy-freie Zonen, weil das die Gemeinsamkeit stört.

Welche Werte werden denn bei den Pfadfindern hoch gehalten?

Konfession, Herkunft, Nationalität, Geschlecht – das ist bei uns egal. Zu uns kann jeder kommen und gerne mitmachen – und zwar genau so, wie er ist. Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit haben bei uns nichts verloren. Aber wir vermitteln unsere Werte spielerisch und durchs Tun, statt nur drüber zu reden. Bei uns geht es darum, in Gemeinschaft etwas zu tun. Herausforderungen anzunehmen, mal über seinen Schatten zu springen und auch an Herausforderungen zu wachsen. Gemeinschaft steht im Fokus, und die Kinder erarbeiten sich ihre Regeln selbst, damit alle zufrieden sind. Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg hat festgestellt, dass es an vielen Orten und Stellen in letzter Zeit deutlich mehr Nachfragen gibt, weil das, was wir machen, eben nicht hausbacken bzw. altmodisch, sondern topaktuell ist. So sind auch bei uns sind die Gruppen der Jüngeren sehr voll, und wir arbeiten mit einer Warteliste. Wer also mitmachen möchte, sollte sich erstmal beim Vorstand melden, am besten per Mail an vorstand@dpsg-wengern.de

Gibt es nennenswerte Veränderungen, die die Pfadfinderstämme in den letzten Jahren erlebt haben?

Ja, die Rahmenbedingungen haben sich durch den Ganztag und G8 verändert. Dadurch ist es schwierig geworden, Gruppenleiter zu gewinnen. Und auch die Kinder sind nach einem so langen Tag oft nur froh gewesen, wenn sie austoben oder einfach nur chillen konnten. Ein anspruchsvolles Programm war da nicht mehr nötig. Eine weitere Änderung ist, dass auch bei uns Pfadfindern der Komfort Einzug gehalten hat. In unseren Zeltlagern haben wir jetzt Duschen statt Gartenschlauch, und auch ansonsten normale sanitäre Anlagen. Zudem ist auch die Kluft nicht mehr streng einheitlich, jeder kann sie individuell gestalten. Da sind wir schon moderner und lockerer geworden. Aber in letzter Zeit gibt es auch für uns, zum Beispiel durch die Datenschutzverordnung, deutlich mehr Bürokratie. Es geht weit mehr Zeit als früher für Verwaltungsaufgaben verloren. Aber das gehört eben auch dazu.

Was gehört denn bei den Pfadfindern im Wengern zu den gesetzten Veranstaltungen und Terminen im Lauf des Jahres?

Das sind das Pfingst- und Sommerlagern sowie das Stammeswochenende. Am vierten Advent, 22. Dezember, um 11.15 Uhr beschließend wir in der katholischen Kirche am Leiloh das Jahr mit der Friedenslichtmesse. Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt am dritten Advent in Essen an, wo wir es dann abholen und in der Messe verteilen. Deswegen sollte jeder ein Windlicht mitbringen, damit er das Friedenslicht mit nach Hause nehmen kann, um es dort weiter zu verteilen. Bei der Stammesversammlung gibt es immer einen Rückblick, und wir planen mit den Kindern gemeinsam, was wir im kommenden Jahr machen wollen und wo es hingehen soll. Außerdem wirken wir regelmäßig beim Gemeindefest mit; denn wir fühlen uns als Teil der Gemeinde. Darüber hinaus finden Aktionen der Stufen statt, manchmal auch gemeinsam mit anderen Pfadfinderstämmen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Und ein paar Hartgesottene machen sogar über Silvester ein Winterlager. Das sind dann aber Rover und Stufenleiter.

Sie blicken als Pfadfinder aber durchaus auch über den EnnepeRuhr-Kreis hinaus?

Natürlich. In diesem Jahr waren wir zu einer internationalen Begegnung in Österreich; nächstes Jahr findet sie in Hamburg statt. Diese Begegnungen sind europäisch mit Schwerpunkt auf Südosteuropa. Das bedeutet, es gibt einen intensiven Austausch mit Ländern, die man nicht so auf dem Schirm hat, um seinen eigenen Horizont erweitern.

Pfadfinder und Lagerfeuerromantik – gibt es das heute noch?

Ja sicher. Bei uns können Kinder Abenteuer ohne Leistungsdruck erleben. Es ist nichts getaktet. Mein Bruder Robert hat das bei seinem Leiterversprechen so ausgedrückt: Trotz aller Ernsthaftigkeit und Verantwortung dem Wahnsinn und dem Abenteuer immer einen Türspalt offen lassen. Das trifft es.

Steckbrief

Thomas Norpoth (26) aus Wetter-Wengern hat seine Schullaufbahn mit dem Abitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium beendet.

Direkt nach dem Abi begann er sein Studium der Sozialwissenschaften an der Ruhruniversität in Bochum.

Zur Zeit sieht der Wengeraner seine berufliche Zukunft bei der Feuerwehr.