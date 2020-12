Pfadfinder Wengern richten „Drive In“ fürs Friedenslicht ein

Wegen Corona leuchtet das Friedenslicht in Wengern nicht schwächer: Die Pfadfinder haben sich zur Übergabe etwas Besonderes einfallen lassen.

Wengern. Auch in diesem besonderen Jahr wurde das Friedenslicht wieder in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündet. Am 19. Dezember soll es von den Pfadfindern vom Stamm Janusz Korczak aus Wengern an alle Menschen guten Willens weitergegeben werden. Dafür werden die Pfadfinder am Katholischen Gemeindezentrum in Wengern (Am Leiloh 9) von 15 Uhr bis 18.30 Uhr einen Friedenslicht-Drive-In aufbauen.

Dort kann das Friedenslicht mit dem Auto oder zu Fuß abgeholt werden. Wer sein Licht nicht selbst abholen möchte oder kann, soll den Lieferservice in Anspruch nehmen. Er kann abgerufen werden unter friedenslicht@dpsg-wengern.de. Meldeschluss ist hier der 15. Dezember.