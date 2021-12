Pfadfinder Wetter-Wengern geben Friedenslicht in Drive-In

Wengern. Wer will, kann sich das Friedenslicht aus Bethlehem bei den Pfadfindern in Wetter-Wengern abholen - zu Fuß oder im Auto.

Pfadfinder aus Wengern verteilen auch in diesem Jahr das Friedenslicht aus Betlehem. Auch in diesem Jahr wurde es wieder in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Friedensnetz - ein Licht das alle verbindet“.

Am 19. Dezember werden die Pfadfinder vom Stamm Janusz Korczak aus Wengern das Licht „an alle Menschen guten Willens weitergegeben“, so ihre Mitteilung. Dafür werden die Pfadfinder am Katholischen Gemeindezentrum in Wengern (Am Leiloh 9) von 16 Uhr bis 18.30 Uhr einen Friedenslicht- Drive-In aufbauen. Dort kann das Friedenslicht mit dem Auto oder zu Fuß abgeholt werden.

Das Friedenslicht wird in einem Dauerlicht übergeben. Alternativ kann es auch in einem selbst mitzubringenden Windlicht oder ähnlichen Gefäß mitgenommen werden. Es wird darum gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Pfadfinder hoffen, dass das Friedenslicht möglichst viele Menschen erreicht und „ein bisschen Besinnlichkeit in eine schwierige Adventszeit bringen kann“.

