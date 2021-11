Pfadis aus Wengern beenden hüpfend die Zeltlagersaison

Wengern. Zum Geländespiel ging es für die Pfadis aus Wengern beim Stammeswochenende nachts in den Wald. Bowlen und Lasertag standen ebenfalls auf dem Plan.

Nach einem Jahr Pause haben die Pfadfinder vom Stamm Janusz Korczak aus Wengern ihre Zeltlagersaison wieder mit dem traditionellen Stammeswochenende beendet. Dieses fand erneut in der Jugendbildungsstätte Don Bosco in Hagen Rummenohl statt, mit dabei waren die Gruppenkinder aus allen vier Altersstufen und ihre Leiter. Den Auftakt bildete das beliebte Nachtgeländespiel im Wald. Am nächsten Tag standen tagsüber die Gruppenaktivitäten auf dem Plan. Neben dem Besuch der Trampolin-Halle oder Bowling-Bahn, wurde auch Lasertag gespielt. Abends legten die Gruppenleiter Jana Bormann und Jakob Brüning feierlich ihr Leiterversprechen vor dem ganzen Stamm ab und bekräftigten damit, sich auch in Zukunft weiter für die Pfadfinder in Wengern engagieren zu wollen.

Den Abschluss bildete sonntags ein selbst gestalteter Gottesdienst, bevor es nach einem ereignisreichen Wochenende, welches durch Mittel aus dem Corona-Aufholpaket des Bundes gefördert wurde, für alle Teilnehmenden wieder nach Hause ging.

