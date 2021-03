Pfadis aus Wetter zeigen Flagge gegen Homophobie

Wetter. Zwei Pfadfinderstämme aus Wetter haben am Wochenende Flagge gezeigt gegen Homophobie und Ausgrenzung.

Liebe statt Diskriminierung — Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Wetter setzen ein Zeichen gegen Homophobie und Ausgrenzung: Am vergangen Wochenende haben die Pfadfinder der Stämme St. Augustinus und Monika in Volmarstein und Janusz Korczak in Wengern Flagge gegen die Glaubenskongregation der katholischen Kirche im Umgang mit dem Thema Homosexualität gezeigt.

Eigene Identität finden

Die Glaubenskongregation hatte jüngst verkündet, dass Homosexualität von der Kirche auch weiterhin als Sünde angesehen wird und homosexuellen Beziehungen ein kirchlicher Segen verwehrt bleibt. Die katholischen Pfadfinder in Wetter distanzieren sich klar von diesen Aussagen, da Gleichberechtigung und die Anerkennung vielfältiger Lebensweisen grundlegende Werte für sie sind.

Gemeinsam Zeichen setzen

Um ein klares Zeichen dafür zu setzten, haben sie auf die Kirchplätze Pfadfinder-Lilien in Regenbogenfarben und Statements, wie „Liebe ist keine Sünde“, „Lieb doch, wen du willst“ und „Segnung für Alle“, gemalt.

Außerdem wurden vor den Messen als Zeichen des Protests Regenbogenfahnen an den Kirchen aufgehangen. „Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder bestärken und beschützen wir junge Menschen bei der Findung ihrer eigenen Identität und wollen Kindern und Jugendlichen ungeachtet ihrer sexuellen Orientierungen einen Ort des Vertrauens bieten. Deshalb war es uns wichtig, gemeinsam in Wetter ein Zeichen zu setzten“, so Gruppenleiter Jakob Brüning.