Pfarrer aus Wetter: Mit Beten gegen die Gewalt des Krieges

Wie fertig werden mit dieser Gewalt in der Ukraine? Pfarrer Norbert Appell aus Wetter über Mächtige und Machtmissbrauch

Vorgestern, am Donnerstag, sind wir in einer anderen Welt aufgewacht. Nicht nur die Bundesaußenministerin Baerbock wird so gedacht haben.





Ähnliches Entsetzen habe ich vom 21. August 1968 in Erinnerung, dem Einmarsch in Prag. Friede, Freiheit und Freude in der einen Welt – diese Träume vom November 1989 sind zerplatzt wie eine Seifenblase. Was nun? Was tun? Not lehrt beten!?, lautet ein Sprichwort.





Eine Ukrainerin, die seit einiger Zeit in Deutschland lebt, rief am Donnerstag ihren Bekannten zu: Betet für mein Land! Beten?





Als religiöser Mensch habe ich wahrlich nichts gegen ein Gebet. Kann das reichen? Nein. Ernsthaftes Beten zieht in eine Spirale: Beten führt zum Denken und denken zum Handeln: Not lehrt Solidarität. Solidarität mit den kleinen, den geringen, den unterdrückten, an welchen Orten und Situationen auch immer.

Vor wenigen Tagen staunte ich über die Bilder mit dem großen Tisch. Zwei Personen an den Tischenden sitzend. Kommunikation? Die Sitzposition sagt deutlich: ‘Mit dir will ich nichts zu tun haben. Du kannst erzählen, was du willst, mich berührt es nicht!‘





Was tun? Mit gleichen Mitteln antworten? Eine Spirale der Gewalt schafft keinen Frieden. Bei meinem (kleinen) Streit mit dem Nachbarjungen lehrten mich meine Eltern, du musst nicht alles hinnehmen, aber zurückschlagen hilft nicht.





Was tun bei diesem unsäglich großen Streit, der Kriegserklärung an die zivilisierte Welt? Solidarität mit dem ukrainischen Volk und eine Solidarität in der westlichen Welt. ‚Friede den Menschen auf Erden‘ singen die Engel auf dem Feld von Bethlehem. Haben das nicht alle gehört? Hat Gott sich mit den Engeln versprochen? Nein.





Gott hat den Menschen Freiheit geschenkt und den Frieden angeboten. Eine bittere Erfahrung, wenn Mächtige ihre Macht missbrauchen. Egal ob dies in der Weltpolitik oder im verborgenen Zimmerchen geschieht. Macht zerstört Leben. Wut und Zorn mag ich dann empfinden. Und Solidarität mit den Schwachen. Was tun? Solidarität allein im Bekunden und Gebet zu bekunden reicht nicht.





Allen Politikern und Bürgern wünsche ich den Mut, zu handeln. Sanktionen, Demonstrationen, Proteste, Gebete. Von allem etwas. Wenn ich die eine Lösung wüsste, säße ich nicht hier in Wetter.





Bei allem Ernst der Lage wünsche ich allen Leserinnen und Lesern einen guten Sonntag!

Norbert Appel ist Pfarrer im katholischen Pastoralverbund An den Ruhrseen

