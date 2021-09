Pfarrer aus Wetter mit Gedanken zu Glaube, Kirche, Politik

Am 26. September wird gewählt. Was das mit christlichem Glauben zu tun hat? Pfarrer Waschhof aus Wengern versucht eine Antwort.

Angesichts der nahenden Bundestagswahl und des gefühlt immer harscher werdenden Wahlkampfes (gibt es eigentlich auch einen „Wahlfrieden“?) stoße ich immer wieder auf die Aussage: „Kirche hat sich herauszuhalten aus der Politik, sie ist doch Privatsache.“ Ist mein Glaube politisch? Auf den ersten Blick nicht. Wenn ich bete oder Gottesdienst feiere, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, ist mein Handeln keine politische Aussage. Es ist die Ausübung meines „geistlichen“ Amtes. Und nie hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und gesagt: „Wähle die lila-grün-Getupften und sag es allen weiter.“



Persönlich und privat bin ich als Christ aber Teil der Gesellschaft. Wir sind als Kirche in der Stadt und im Dorf sichtbar: Durch Kirchtürme, durch Dienstleitungen (wie Kindergärten, Altenheimen oder Diakoniestationen), durch unsere gemeindlichen Angebote oder durch prominente Menschen.

Ich bin überzeugt, dass aus den Möglichkeiten, ja Privilegien, die wir haben, Verantwortung erwächst. Zum Beispiel die Verantwortung zur Mitgestaltung. Das fängt vor der Haustür, im Quartier an: Wie können wir gutes Zusammenleben ermöglichen? Wie bringen wir Menschen zueinander? Wie kann man hier gut aufwachsen und alt werden? Das sind politische Fragen, die für mich aus Glaubenswerten erwachsen. Wenn ich Toleranz, tatkräftige Nächstenliebe und den Blick für die Bedürfnisse anderer ernst nehme, bin ich mittendrin im Gemeinwesen.

Größer gedacht: Wenn ich die Welt als Schöpfung Gottes deute, habe ich ebenso Verantwortung für die Welt. Es wäre fahrlässig, auf einen Himmel zu warten oder in Nichtstun zu verfallen. Wenn ich die Umwelt und die belebte Natur bewahren will – inklusive des Miteinanders, das wir pflegen – kann ich mich nicht wegducken. In einer Demokratie können wir uns frei organisieren, demonstrieren. Wir können auf Unrecht aufmerksam machen und bei Wahlen bestimmen, wohin es gehen soll.

Mein Gefühl ist: Selten war es so richtungsweisend wie in diesem Jahr. Natürlich: Es wird keine Partei geben, die für alle die beste ist. Ich darf gewichten, was mir wichtig ist. Es wäre aber unethisch, seine Rechte, seine Verantwortung nicht zu nutzen. Als Christ geht mein Blick dabei immer über mich hinaus. Auf die Kinder. Auf die Benachteiligten. Wie soll unser aller Zukunft aussehen? Meine Antwort darauf habe ich gefunden. Auch auf die Frage, ob Kirche politisch sei: Ganz sicher, weil mein Glaube Auswirkungen hat.

Michael Waschhof ist evangelischer Pfarrer in Wengern

