Pfarrer aus Wetter über Wünsche, die Peanuts und Weihnachten

Pfarrer Martin Treichel aus Wetter-Wengern darüber, dass auch nicht erfüllte Wünsche ein Segen sein können.

Einer der größten Philosophen aller Zeiten ist bekanntlich Charlie Brown aus der Comicserie „Peanuts“. Über ein halbes Jahrhundert lang hat er im Dialog mit seinen Gefährt*innen Peppermint Patty, Linus und Lucy oder auch mit seinem Hund Snoopy bedeutende Lebensweisheiten und überraschende Erkenntnisse auf den Punkt gebracht.





Auf einem meiner Lieblings-Comicstrips steht Charlie Brown im Schatten eines großen Weihnachtsbaums neben einem großen Berg an Geschenken. Eins nach dem anderen packt er aus, bevor er am Ende seufzend zu seinem Freund Linus sagt: „Das ist mein schlimmstes Weihnachten. Ich bekomme immer alles, was ich mir wünsche. Wie soll ich je ein Mensch von Charakter werden?“ Die tiefe Weisheit dieses Satzes liegt heute ja noch viel klarer vor Augen als in den 1970er Jahren, als dieser Comicstrip erschien. „Damals“ musste man vielleicht noch bis Weihnachten warten, bis alle Wünsche erfüllt wurden. Heute ist das gesamte Programm an Wunscherfüllung nur einen Klick im Internet entfernt. Und wenn der Paketbote nicht spätestens am kommenden Tag vor der Tür steht, ist auch die Beschwerde schnell ins Netz gestellt.





Menschen von Charakter sind wir in all dem nicht geworden, sondern eher wie kleine Kinder, die es nur schwer aushalten können, wenn ihr Bedürfnis nicht sofort befriedigt wird. Wir haben etwas von infantilen Wesen, die meinen, ein Recht darauf zu haben, dass jeder Wunsch auf der Stelle erfüllt wird. „Ich muss in die Sonne!“ sagte jetzt jemand zu mir vor einer Flugreise nach Fuerteventura – als gäbe es ein Menschenrecht auf Sonne und 25 Grad mitten im deutschen Herbst.





Dabei wissen wir doch eigentlich alle, wohin das führt, wenn wir immer alles bekommen, was wir uns wünschen: Erstens hat das Wirtschaftssystem, das die Wünsche nicht nur befriedigt, sondern künstlich immer neue Wünsche schafft, diese Erde an die Grenzen ihrer Möglichkeiten und in einen Zustand tiefer Erschöpfung gebracht. Und zweitens hat es uns nicht einmal wirklich glücklich gemacht. Oder denken Sie, dass Sie am Ende Ihres Lebens sagen werden: „Also, der glücklichste Tag meines Lebens war damals dieser Black Friday, an dem ich mir zu diesem unschlagbar günstigen Preis das neue IPhone gekauft habe.“

In diesem Jahr werden wir wohl nicht alles bekommen, was wir uns wünschen. Die Rede ist von Lieferengpässen und Corona verhagelt ja auch so einiges.





Was für eine Chance in der Advents- und Weihnachtszeit, wenn wir nicht auf das schauen, was „fehlt“, sondern auf das, was möglich ist. Und auf das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Kann sein, dass wir dann wieder zu Menschen von Charakter werden.

Martin Treichel lebt in Wengern und ist Pfarrer für Männerarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter