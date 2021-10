Pfarrer Gerdom aus Herdecke über das Danken

Der Erntedank-Gottesdienst vorigen Sonntag wirkt in Pfarrer Christoph Gerdom aus Herdecke nach.

Am vergangenen Sonntag war Erntedankfest. Ein besonderer Tag, der in mir noch nachklingt.





Vorne in der Kirche stehen Erntegaben. Äpfel, Kartoffeln und ein Kürbis, aber auch Nudeln, Kaffee und Konserven bieten ein schönes Bild. Später sollen sie an Bedürftige weitergegeben werden. Jetzt stehen sie für all das, was mir zum Leben geschenkt ist und für das ich Dankeschön sagen möchte.





Draußen regnet es. Und dennoch - oder deshalb - kommen viele Menschen zur Kirche. Langsam füllen sich die Reihen. Kindergarten- und Schulkinder mit ihren Familien. Trotz des Regens kommen immer mehr. So voll war die Kirche lange nicht mehr. Nach der langen Corona Zeit ist das alles noch ein bisschen ungewohnt – und doch auch irgendwie wie vor der Pandemie. Nur die Abstände, die geöffneten Fenster und die Masken zeigen, dass wir noch vorsichtig sein sollen.





Unter den Besucherinnen und Besuchern ist auch ein Täufling mit seinen Eltern, Paten und Großeltern. Eigentlich sollte die Taufe schon im September letzten Jahres stattfinden. Aber sie musste mehrmals verschoben werden. Jetzt kann der Kleine schon gut laufen und erkundet mit seinem gleichaltrigen Freund den Raum und die Erntegaben. Äpfel, Kartoffeln und Konservendosen werden von links nach rechts geräumt. Ganz ruhig und von wohlwollenden Blicken begleitet.





Als er dann getauft werden soll, schauen 25 Kinder gespannt zu. Drei Kinder haben das Taufwasser eingegossen, und dann wird er getauft. Danach greift der Täufling greift noch einmal in das Taufwasser und hat sichtlich seine Freude daran. Ein anderes Kind fragt später seine Mutter: Du, was ist eigentlich Taufe?





Ein Liedvers, den wir gesungen haben, deutet eine Antwort an. „Du hast uns deine Welt geschenkt: Du gabst mir das Leben. Du hast mich in die Welt gestellt. Gott, ich danke dir.“ Gott schenkt mir das Leben auf dieser Erde. Und dafür möchte ich dankbar sein. Die Taufe steht am Anfang dieses geschenkten Lebens. Und ich muss diesen Weg nicht alleine gehen, sondern bin in eine Gemeinschaft eingebunden in und mit der ich leben darf. „Du hast uns deine Welt geschenkt: Du gabst uns das Leben. Du hast uns in die Welt gestellt. Gott, wir danken dir.“ (Evangelisches Gesangbuch, 676)

Und es ist schön, in dieser Gemeinschaft Dankeschön sagen zu dürfen. Das durfte ich nach langer Zeit wieder erleben. Es ist gut, sich wieder treffen zu können, sich zu sehen oder sich miteinander von Angesicht zu Angesicht begegnen zu dürfen.





„Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann.“ So endet das bekannte Lied „Danke“. Was das bedeutet, ist mir an diesem Tag ein bisschen deutlicher geworden.

Christoph Gerdom ist Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Herdecke.

