Pfarrer Hofmann aus Ende: Wie grüßt man zu Corona-Zeiten?

Pfarrer Guido Hofmann aus Herdecke-Ende weiß, dass ein Gruß viel sagt über die Zeit, in der er ausgesprochen wird.

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus!





Der Gruß von Paulus an die Korinther (1. Kor. 1,3) ist alt und fromm. Jede Zeit bringt ihre eigenen Grüße hervor. Ein Handschlag, eine Umarmung, ein Küsschen rechts und links auf die Wange! Nein! Stop! Das geht ja gar nicht! Eine angedeutete Verbeugung, eine Hand aufs Herz, ein Lächeln unter der Maske. Schon besser!(?) Je länger die Zeit andauert, desto mehr gewöhnen wir uns daran. So wie es Worte wie „Inzidenz“ und „systemrelevant“ auf vordere Plätze für das Wort des Jahres schaffen, so ist der Gruß auf Abstand ganz weit nach vorne gerückt.





Da gibt es das lakonische „Immer schön negativ bleiben!“ Lächelnd sagt es die nette Schwester im Impfzentrum. Sie wünscht mir keineswegs eine depressive Stimmung an den Hals. Ihr Augenzwinkern verrät den Scherz in Coronazeiten. Beim Rausgehen höre ich noch: „Bleiben Sie gesund!“ Und während ich auf meinem Stuhl im Zentrum warte und hoffe, nicht umzukippen wegen des Hightech-Serums, denke ich: „Was für ein Gruß!?“ Gesund bleiben? Wenn die Dame wüsste… Die Sammlung von Krankheiten wird ja im Laufe der Jahre eher größer. Sie hat ja Recht: DAS will keiner haben, wogegen ich gerade geimpft wurde. Knie, Rücken usw. reicht! Ich beginne zu philosophieren: Was heißt schon gesund? So gesund, dass man stets Bäume ausreißen kann? So gesund wie die jungen und schönen Menschen in den Brautschausendungen im makellosen Design? So gesund, dass ich die 100m unter 10 Sekunden laufen kann? Nö! Danke! So gesund war ich nie!





Ich muss an das typische Gespräch mit Hochschwangeren denken. „Was wird’s denn? Junge oder Mädchen?“ „Keine Ahnung! Wollten wir nicht wissen!“ „Na ja, Hauptsache gesund!“ Sagt man so! Stimmt ja auch irgendwie! Aber was, wenn das Neugeborene es nicht ist? Gesund. Stimmt dann grundsätzlich etwas nicht mit dem Kind, der Familie? Genpool fehlerhaft? Hätte man vorher wissen müssen? Eine schreckliche Sicht auf ein Menschenkind! All dies geht mir unsortiert durch den Kopf.





Ein Gruß erzählt manches über die Zeit, in der er entsteht. Auch über Orte oder Gefühle. Ein „Grüß Gott“ versetzt mich nach Bayern, ein „Adieu“ in melancholische Stimmung. Beides sind religiöse Grüße. Ein Gruß beinhaltet Werte, Ziele, Hoffnungen, Weltanschauungen. Was ist ein „Bleiben Sie gesund!“? Eine Aufgabe für Selbstoptimierer, ein Punkt auf meiner To-Do-Liste?





Der eingangs zitierte Gruß des Paulus hat seinen Ort im Gottesdienst. Gnade, Friede sei mit dir von Gott und Christus! Eindeutig religiös, erlösend, liebevoll - zeitlos. Gnade sei mit dir! Haben wir mehr nötig als Besserwisserei, Rechthaberei oder Erbsenzählerei, ob gesund oder nicht. „Friede sei mit dir!“ Das hebräische Wort „Shalom“ meint körperlichen, geistlichen, weltlichen Frieden: in unserem paradiesischen Ruhrtal. In unserer Welt, die so viel Unfrieden und Gewalt kennt. Gnade und Friede: Beides vermag meinem Glauben nach nur Gott zu schenken. Und doch: Sie bilden die Grundlage und Ziel unserer sozialen Ordnung.





Wie gern wollen wir wieder Hände schütteln, Freunde knuddeln, Nähe, lächeln (sichtbar, ohne Maske). Weil die Welt ohne dies alles ungnädiger, friedloser, ärmer ist. So nehme ich mir vor - zunächst leise und für mich - Menschen nicht nur im Gottesdienst mit diesen Worten zu grüßen. Gnade sei mit dir und Friede von Gott.





Noch mal Paulus: Was wirklich bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Alles andere vergeht. Also grüße ich Sie in Anlehnung an die nette Dame aus dem Impfzentrum: „Bleiben Sie … bei diesen dreien, vor allem bei der Liebe.“

Guido Hofmann ist Pfarrer in der ev. Kirchengemeinde in Ende

