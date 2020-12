Pfarrer zu Corona, Kirche und Weihnachten: Keiner ist allein

Pfarrer Martin Treichel aus Wengern hat sich Gedanken über das besondere Jahr 2020 gemacht. Er schlägt vor, Weihnachten nochmal neu zu entdecken

Ein denkwürdiges Jahr geht auf Weihnachten zu und damit in seine letzten Runden – 2020 werden wir alle nicht vergessen. Was sonst üblich, gewohnt und geschätzt ist in diesen Dezember-Wochen, das kann es alles nicht geben: Ausgedehnte Runden über die Weihnachtsmärkte, eng bestuhlte Adventsfeiern in den Gemeindehäusern, Glühweintrinken in den Häusern der Nachbarschaft, Weihnachtstage mit der Großfamilie. Und wie immer vor Ort in den Gemeinden der Heiligabend gestaltet wird: Ein laut gesungenes „O du fröhliche“ wird es nicht geben. Wir können es allenfalls summen hinter unseren Masken. Alles lahmgelegt durch ein kleines, tückisches und potenziell tödliches Virus. In der Advents- und Weihnachtszeit, die sonst von Begegnungen und vielfältigen Kontakten geprägt ist, kann genau dieses in diesem Jahr nicht stattfinden.



Diese Situation verlangt uns vieles ab, und es braucht Kraft, sich nicht in einen Strudel von Missmut, Traurigkeit und auch Einsamkeit hinabziehen zu lassen. Umso mehr braucht es Gegen- und Abwehrkräfte, braucht es Ermutigung, Kräftigung und Stärkung. Vielleicht kann uns dabei ein Blick- und Perspektivwechsel helfen. Drei Anregungen für diese veränderte Perspektive:



Wenn jetzt, erstens, in dieser Weihnachtszeit viele Begegnungen nicht möglich sind, ist es vielleicht eine gute Gelegenheit, darüber neu nachzudenken, wie ich denn Begegnungen gestalten kann, wenn sie denn wieder möglich sind: Was bringe ich ein von mir, was will ich wirklich erzählen und hören jenseits von Alltäglichkeiten und freundlichen Oberflächlichkeiten? Wie gewinnen meine Begegnungen Tiefe und Verbindlichkeit? Wie lasse ich mich wirklich ein auf Dialog und Nähe und Vertrauen?



Wenn jetzt also, zweitens, in dieser Weihnachtszeit vieles nicht geht wie gewohnt, dann entstehen womöglich andere Möglichkeiten und es gibt die Chance auf manche Neuentdeckung. Es entfallen viele äußere Reize, die uns sonst in diesen Wochen in ihren Bann ziehen – vielleicht entsteht auf diese Weise Raum und Zeit, innere Schätze neu zu entdecken und zu „heben“. Wo der äußere Lärm reduziert und die Fußgängerzone verwaist ist, wo so viel Unterhaltung und Zerstreuung entfällt, da fällt ein konzentrierter und gesammelter Blick nach innen womöglich leichter: Was ist die Mitte meines Lebens? Wonach richte ich mich aus? Woher beziehe ich Hoffnung und Perspektive?



Und wenn jetzt, drittens, viele Sorgen und mancherlei Ängste um unser eigenes Wohlergehen und das unserer Lieben uns beschäftigen, dann ermutigt Weihnachten dazu, sich neu auf die Grunderkenntnis aller großen Religionen zu besinnen: Wir verdanken unser Leben nicht uns selbst, unser Leben ist in Gott geborgen. Aus christlicher Perspektive erzählt Weihnachten ja davon, wie Gott in unser Leben kommt, wie er unser irdisches Dasein teilt und es zugleich in ein neues Licht stellt: Niemand ist allein, niemand geht verloren, niemand ist gott-verlassen. Zum Zeichen dafür, dass wir Gott am Herzen liegen, legte er sich in die Krippe. Und zu dieser Botschaft brauchen wir nicht Abstand zu halten, sondern können sie ganz nah an uns heranlassen, gerade in diesen Zeiten.



Warum also nicht die Ungunst der Stunde nutzen und Weihnachten noch mal neu entdecken?

Martin Treichel lebt in Wengern und ist Pfarrer für Männerarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen.