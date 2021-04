Bildung Pflegekräfte bestehen Examen am „Mops“ mit Bravour

Volmarstein. Zwölf Pflegekräfte hatten jetzt Grund zum Feiern. Sie bestanden ihr Krankenpflegeexamen in der Bildungsakademie Volmarstein.

Zwölf frisch examinierte Pflegekräfte feierten in der Bildungsakademie Volmarstein (BAVO) ihr bestandenes Krankenpflegeexamen. „Eine ganz starke Leistung in Zeiten der Pandemie“, betonte Daniela Massoli, Bildungsakademieleiterin und Geschäftsführerin der BAVO.

Gemeinschaft aus vielen Nationen

Die Azubis waren eine große Gemeinschaft aus vielen Nationen. Um alle jungen Menschen bestmöglich zu unterstützen, gibt es bei der BAVO das Projekt INVO, das sich speziell um ausländische Auszubildende und ihre soziale und berufliche Integration bemüht.

So konnten die jungen Menschen aus Deutschland, Polen, Afghanistan, Kamerun und Simbabwe ihr Staatsexamen mit Bravour bestehen. Die stolzen Angehörigen erlebten die Examensfeier live über Video. Vor Ort gratulierte unter anderem Pflegedirektorin Karin Kruse und Dr. Sabina Federmann, Theologische Vorständin der Ev. Stiftung Volmarstein. „Wir freuen uns, dass viele der Absolventinnen und Absolventen von nun an das Team der Volmarsteiner Krankenhäuser verstärken. Gut ausgebildete und motivierte junge Menschen, mit solchen Mitarbeitenden können wir gut in die Zukunft gehen.“

Geleitet vom diakonischen Auftrag

Die BAVO ist nach eigenen Angaben eine modern ausgestattete Institution mit kooperierenden Einrichtungen der Behinderten-, Kranken- und Altenpflege sowie ergänzenden Diensten in NRW. Geleitet vom diakonischen Auftrag, werden im Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen individuelle Angebote entwickelt. Den Kern des Bildungsauftrags bilden die professionelle Versorgung und Begleitung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen.