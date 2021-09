Die Blutbuche an der Ecke Ruhrstraße/Gartenstraße in Herdecke ist wegen Pilzbefalls nicht mehr zu retten.

Umwelt Pilzbefall: Blutbuche in Herdecke ist nicht zu retten

Herdecke. Der Riesenporling hat die Blutbuch an der Ecke Gartenstraße/ Ruhrstraße in Herdecke befallen. Der Pilzbefall ist tödlich.

Ein bisschen schütter sieht sie schon aus, die Blutbuche an der Ecke von Gartenstraße und Ruhrstraße in Herdecke. Der Baum sei nicht mehr zu retten, teilte Volker Kioschis von den Technischen Betrieben Herdecke jetzt den Mitgliedern im Umweltausschuss mit. Grund dafür sei ein Pilzbefall, der zu einem starken Vitalitätsverlust geführt habe.

Dieser ließe sich auch an der bereits ausgedünnten Krone erkennen. Die Blutbuche sei nicht der erste Fall eines Pilzbefalls in der Stadt, so Kioschis weiter: „Für die Zukunft ist mit mehr zu rechnen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter