Pkw-Unfall in Wetter: Junge (11) läuft hinter Bus auf Straße

Mit einem Krankenwagen kam der Elfjährige aus Herdecke nach dem Verkehrsunfall in Wetter auf der Friedrichstraße in eine Krankenhaus.

Wetter. Leicht verletzt wurde am Freitagmittag ein Elfjähriger, nachdem er hinter einem Bus auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden war

Glimpflich ging am Freitag ein Verkehrsunfall in Wetter aus. Wie die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis am Sonntagmorgen mitteilte, war eine 27-jährige Frau aus Ennepetal am 12. März mittags mit ihrem Pkw auf der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Hagen unterwegs.

An der dortigen Bushaltestelle Ringstraße/Harkortsee stand gegen 12.50 Uhr ein Linienbus mit eingeschaltetem Warnblinker in Fahrtrichtung Wetter. Ein elfjähriger Junge aus Herdecke lief hinter dem Bus auf die Straße, um diese aus Sicht der Ennepetalerin von links nach rechts zu überqueren.

Die Ennepetalerin konnte ihren Ford nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Junge zu Boden und wurde leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen kam er anschließend in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in ein nahe gelegenes Krankenhaus.