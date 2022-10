Plädoyer für unverstellten Blick auf wirklich wichtige Dinge

Der Niedergang der katholischen Kirche, wie die meisten von uns sie kennen, enthält die Chance für einen unverstellten Blick auf die Dinge, die wirklich wichtig sind.

Als Gemeindereferentin erlebe ich in dieser Zeit viel Verunsicherndes. Manches, was mir Sicherheit bot, geht verloren. Manches Selbstverständliche wird in Frage gestellt. Am Sonntag wird in unseren Kirchen ein aufrüttelndes Evangelium gehört, in dem mehrere Menschen geheilt werden. Die Regeln der damaligen Zeit besagten, dass die Geheilten sich den Priestern in Jerusalem zeigen mussten, damit sie als geheilt galten. Nur der eine Samaritaner unter den Geheilten, der Fremde, der musste diese Regeln nicht beachten. Er war halt ein Fremder. Er ging direkt zu Jesus, um ihm zu danken.

Manchmal ist es leichter, die richtigen Wege zu finden, wenn man nicht zu viele Regeln beachten muss. Das schreibt Lukas (17,11-19): Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich gerettet.

Wie auch immer Sie zur Bibel und zu Jesus stehen: Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen unverstellten Blick auf die Dinge gewinnen, die wirklich wichtig sind. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag beim Erntedankgottesdienst in Kemnade. Da haben wir viel Zeit zum Danken, zum Lob Gottes und für Gespräche (auch über die Entwicklung der katholischen Kirche). Bleiben Sie behütet!

