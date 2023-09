Plastik auf dem Herd sorgt für starke Rauchentwicklung

Wetter. Gemeldeter Waldbrand und Brandgeruch: Für die Feuerwehr Wetter war der Samstag einsatzreich. Gleich viermal rückten die Löscheinheiten aus.

Gleich viermal musste die Feuerwehr Wetter am Samstag ausrücken: Die Löscheinheit Wengern wurde zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Einfamilienhaus in der Markstraße alarmiert. Die eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz schon nach 20 Minuten schon beenden, da der Heimrauchmelder in einer Mülltonne außerhalb des Gebäudes vorgefunden werden konnte. Ob dieser aufgrund eines Defektes in der Mülltonne lag oder zur Überwachung dieser eingesetzt wurde, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Brandmeldealarm in Senioreneinrichtung

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Abend zu einem Brandmeldealarm in einer Senioreneinrichtung in der Stevelinger Straße alarmiert. Plastikgegenstände waren auf einem Herd in Brand geraten und sorgten für eine starke Verrauchung der Station. Zehn Personen wurden aus dem betroffenen Bereich geführt und dem Rettungsdienst sowie Notarzt zur Sichtung übergeben. Der Bereich wurde gelüftet.

Waldbrand war Feuer in Feuerschale

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern und Alt-Wetter wurden ebenfalls am Abend zu einem gemeldeten Waldbrand in der Straße „Im Braken“ gerufen. Es konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich lediglich um ein Feuer in einer Feuerschale, von dem keine Gefahr ausging. Der Betreiber hatte vorgesorgt und eigene Feuerlöscher einsatzbereit stehen.

Starker Brandgeruch

Die Kräfte der Löscheinheit Alt-Wetter brachen zum Bereich Stetroter Weg auf. Ein Bürger hatte eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Zunächst war keine Ursache festzustellen. Allerdings lag starker Brandgeruch in der Luft. In der Geschwister-Scholl-Straße konnten die Einsatzkräfte eine Grillschale in einem Garten ausmachen. Da von dieser keine Gefahr ausging, durfte sie weiter in Betrieb bleiben.

