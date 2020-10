Plastikpiraten: Schüler sammeln Müll am Ruhrufer in Wetter

Wetter. Gymnasiasten aus Hagen befreiten eine Uferzone der Ruhr in Wetter von Müll. Ihre Funde laden sie ins Internet und helfen so der Wissenschaft.

„Mist, jetzt habe ich in die Brennnesseln gepackt“, flucht David und richtet sich im Gebüsch wieder auf. Er wollte zwei achtlos weggeworfene Plastikflaschen aufheben und ist dabei zu nah an die Brennnesseln geraten. Lehrer Marius Huber reicht ihm neue Handschuhe, damit David sich wieder an die Arbeit machen kann.

Teilnahme an EU-Initiative

Acht Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums Hagen kamen am Freitagvormittag zur Ruhr nach Wetter. Ihr Ziel: Nahe der Overwegbrücke am Ufer des Flusses wollten sie so viel Müll wie möglich sammeln und anschließend daraus den Plastikanteil bestimmen. Die Achtklässler beteiligen sich an der EU-Initiative „Plastikpiraten“ – gemeinsam mit vielen weiteren Schülern aus Deutschland, Portugal und Slowenien.

Ökosystem Fluss im Unterricht

„Wir versuchen, im Bio-Unterricht aktuelle Themen aufzugreifen“, sagte Marius Huber, Lehrer für Bio und Französisch am Hagener THG. Weil er aus Wetter kommt, sind ihm die Ufer der Ruhr, vor allem die Kiesbänke unterhalb des Ruhrtalradweges unweit der Demag, bestens bekannt.

An und in der Ruhr gesammelt: Plastikflaschen, Folienreste, Kronkorken und mehr. Foto: Elisabeth Semme

Anfangs hätten sich die Schüler im Unterricht mit der Thematik Plastikmüll beschäftigt: „Da standen das Ökosystem Fluss, wie Plastik hineinkommt und wie daraus Mikroplastik wird im Blickpunkt. Auch welche Folgen das für die Umwelt hat, haben die Schüler erarbeitet.“ Zudem hätten die Schüler Tagebuch geführt über das, was bei ihnen daheim an Plastik anfalle.

Für Praxistag nach Wetter

Am letzten Tag vor den Herbstferien konnten sich die Hagener Gymnasiasten nun ein Bild von der Umweltverschmutzung an und in der Ruhr machen: In kürzester Zeit sammelte seine Gruppe unzählige leere Plastikflaschen und Dosen, Verpackungsmüll, Kronkorken und vieles mehr vom Ufer und aus dem dahinter liegenden Gebüsch, so dass die Schüler befürchteten, gar nicht genug Tüten für den Abtransport dabei zu haben.

Gruppe zwei hatte sich mit seiner Kollegin Mary Parisi auf der Overwegbrücke positioniert: Eine Stunde lang hielten die Schüler dort ein Mikroplastiknetz, das ihnen eigens von der Initiative zur Verfügung gestellt worden war, in die Strömung. „Mikroplastik finden wir ja hier an dieser Stelle gar nicht mehr“, so Marius Huber.

Hilfe für Wissenschaftler

Was im Anschluss an die Aktion der Plastikpiraten noch passierte? „Wir sammeln den ganzen Müll und bestimmen den prozentualen Anteil des Plastikmülls. Die Dokumentationen, die wir auch anhand von Fotos erstellen, laden wird dann direkt ins Internet hoch“, so Marius Huber. Sämtliche Ergebnisse, die die an diesem Projekt teilnehmenden Schüler aus Deutschland, Portugal und Slowenien hochladen, würden Wissenschaftlern helfen, Forschungslücken zum Vorkommen von Plastikmüllarten nach und nach zu schließen. So bekomme die Aktion der Schüler direkt eine wissenschaftliche Relevanz.