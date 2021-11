Podcast: Das sagen die Menschen über ihre Stadt Wetter

Der Harkortsee, der Harkortberg, die Wälder und Sportplätze sowie die kleine Innenstadt: All das sind Dinge, die die Wetteraner an ihrer Stadt lieben.

Wetter. Gundermann und Kinder e.V. fragt in dem Podcast „Wetter spricht“, was die Bürger an ihrer Stadt mögen.

Was mögen Sie an der Stadt Wetter und was würden Sie sich wünschen? Diese beiden simplen Fragen haben Bürger der Stadt beantwortet. Der Verein Gundermann und Kinder e.V. hat daraus einen Podcast gebastelt – mit interessanten Erkenntnissen und Denkanstößen.

Das Podcast-Projekt von Gundermann ist eines von über 20 bürgerschaftlichen Initiativen in Wetter. Macher und Projektleiter ist Friedrich Peitz. „Im Rahmen des Projektes nehme ich an den Workshops des Wiesenviertel e.V. in Witten teil. Im Podcast geht es darum, die Gundermann-Projekte vorzustellen und Einblicke in die Arbeit der aktiven Mitglieder und Teilnehmenden zu geben“, erklärt Peitz.

Soziales Miteinander

Neben Bildern, Videos und Texten, die auf Social Media über den Verein verbreitet werden, ist der Podcast ein weiteres Medium, um Interessierte mit Informationen zu versorgen. Da es bei allen Gundermann-Projekten und Beteiligungen um ein soziales Miteinander geht, dient der Podcast auch als Aufruf, um an anstehenden Aktionen teilzunehmen, sich einzubringen und in Kontakt zu treten.

In der ersten Folge geht es um den Gemeinschaftsgarten des Gundermann-Vereins, ein Garten im Park alter Friedhof in Wetter, der nun in die Winterpause geht und von den Verantwortlichen winterfest gemacht wurde. Eingerahmt wird diese aktuelle Meldung von einer Beschreibung des Projektes und den Zielen. Am Ende steht der Aufruf, sich einzubringen und die Themen „Permaculture Bepflanzung“ und Erhaltung des Gartens mitzugestalten.

In weiteren Folgen kann es um die Angebote Yoga im Park gehen oder die Grünschnabel-Aktionen von Janina Peitz oder der Kreativwerkstatt für Kinder mit Mila. All diese Projekte finden sich bereits auf der Gundermann-Homepage und es werden regelmäßig Bilder und Eindrücke auf den Social Media Kanälen geteilt.

In diesem Podcast-Projekt sollen auch aktuelle Themen der Stadt Entwicklung aufgegriffen werden. Hierzu werden die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger in Wetter gesammelt, und unter dem Namen „Wetter spricht“ in mehreren Folgen ausgestrahlt. In der aktuellen Folge sprechen die Menschen darüber, was ihnen in Wetter gefällt. Neben der Natur mit Wäldern und dem Harkortsee werden insbesondere von Kindern und Jugendlichen die Sport- und Spielmöglichkeiten hervorgehoben. Auch wenn ein junger Teilnehmer bedauerte, dass es keine Dinosaurier mehr gibt, ist die allgemeine Sicht auf Wetter sehr positiv. „Mir gefällt, dass Wetter so klein ist. Man kommt schnell überall hin“, meint eine der Befragten. Es sei sehr übersichtlich. Ruhrgebietstypisch wurden auch Pizzerien und Pommesbuden gelobt.

Doch was fehlt den Wetteranern? Bei den Wünschen wurden einige Befragte sehr konkret. „Mehr öffentlicher Nahverkehr trotz Bürgerbus, um eine bessere Verbindung zwischen den Stadtteilen zu haben“, meint ein Mann. Fahrradwege sollten optimiert werden. Mehrfach genannt wurde außerdem der Wunsch nach mehr Veranstaltungen und auch Angebote für jüngere Menschen. Ein Dame wünschte sich einen Streichelzoo und bei den Kindern gab es einen eindeutigen Favoriten: „Mehr Rutschen. Und größere Rutschen.“

Gundermann und Kinder e.V. mit Projektleiter Friedrich Peitz wird in seinem Podcast-Schaffen jedoch nicht allein gelassen. Der Verein bekommt tatkräftige Unterstützung der technischen Universität Dortmund und der Plattform NRWision. Dort haben all diese Podcast-Folgen ihren Ursprung und werden redaktionell begleitet.

Wer mehr über Gundermann und Kinder e.V. erfahren möchte, geht auf die Internetseite des Vereins: www.gundermann-ev.de. Die Podcasts sind über die Internetseite www.nrwision.de/mediathek abrufbar.

