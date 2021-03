Politische Jugend Wetter jetzt gemeinsam gegen Rassismus

Wetter. Jugendorganisationen von CDU, SPD und Grünen arbeiten jetzt gemeinsam. Und das sind ihre vorrangigen Themen und Ziele.

Schwarz, Rot, Grün – viele junge Wetteraner haben in jüngster Zeit den Weg in eine politische Partei gefunden, wollen sich aktiv beteiligen am Geschehen vor Ort. Und sie wollen den „jungen Themen“ mehr Gehör verschaffen, sich an der Gestaltung ihrer Heimatstadt und ihrer Umwelt beteiligen und vor allem: Sie wollen an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, das politische Klima zu verbessern für Menschlichkeit und gegen Rassismus einstehen. Deswegen haben die verschiedenen politischen Jugendorganisationen beschlossen, als „Politische Jugend Wetter“ zusammen zu arbeiten.

Farben überwinden

CDU, SPD und Grüne. Junge Union, Jusos und Grüne Jugend. Die Jugendorganisationen der drei größten Parteien haben sich kürzlich „Politische Jugend Wetter“ zusammengefunden. Ziel ist es, die Farben der verschiedenen Parteien zu überwinden, um junge Menschen in der Politik zu stärken. Im Rahmen der Wochen gegen Rassismus rufen die Vertreter der Organisationen per Videobotschaft dazu auf, gegen Rassismus aufzustehen.

Levin Christoph, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Wetter, erklärt: „Wir wollen gemeinsam als politische Jugend Wetter ein Zeichen setzen. Rassismus und Diskriminierung haben keinen Platz in unserer Stadt. Ausgrenzungen dieser Art sind das Höchstmaß an Respektlosigkeit, dass einem Menschen in unserer modernen Gesellschaft entgegengebracht werden kann.“

Botschaft per Video

Lukas Wagener, Vorsitzender der Jusos Wetter, ergänzt: „Wir als Jusos setzen uns gemeinsam mit der politischen Jugend Wetter gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Wir wollen, dass in Zukunft die Herkunft und das Aussehen eines Menschen keine Rolle mehr spielen. Wir sind zwar in den Farben getrennt, doch wir stehen für eine gemeinsame Sache ein.“

In ihrer Videobotschaft erklären die Jugendorganisationen, sie seien dem Antirassismus und Antifaschismus verpflichtet. „Wir sehen es als unsere Pflicht an, die folgenden Worte immer wieder in unser Gedächtnis zu rufen: ‚Rassismus tötet´. Nicht erst seit George Floyd oder den schrecklichen Ereignissen von Hanau. Wir sehen uns verpflichtet, die Parteien immer wieder an ihre Aufgabe zu erinnern, sich gegen Rassismus einzusetzen. Wir stehen auf. Gegen Rassismus, gegen Rechtspopulisten und Rechtsextremisten“, hebt Paul Schlenga, Sprecher der Grünen Jugend Wetter, hervor.

Sachlicher Austausch

Die politische Jugend Wetter arbeitet erst seit kurzer Zeit zusammen, doch bei sich überschneidenden Themen sind die Parteigrenzen zweitrangig. Die Gruppe setzt sich Hand in Hand für gemeinsame Ansichten ein.

Gani Arouna Sidikou,Vorsitzender der Jungen Union Wetter, fügt hinzu: „Die bisherige Zusammenarbeit läuft hervorragend. Mit diesem sachlichen Austausch wollen wir persönliche Streitigkeiten, wie die der älteren Generationen in der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik, vermeiden und uns besser kennenlernen und verstehen. Dabei setzen wir vor allem bei gemeinsamen Themen an, die uns als junge Menschen besonders betreffen.“

Überschneidungen nutzen

„Progressive, überparteiliche Arbeit dieser Art wird in der Zukunft zunehmend wichtiger. Eine gesunde Debattenkultur ohne Vorurteile, mit zukunftsfördernden Ideen und wichtigen Werten im Hinterkopf ist eine Kernvoraussetzung für lösungsorientierte Politik. Wir vertreten unterschiedliche Ideen, Ansichten und Wertevorstellungen, doch in vielen Punkten sind wir uns näher als zuvor angenommen. Diese Überschneidungen müssen wir nutzen, um Fortschritte zu erzielen und überparteiliche Zusammenarbeit und Verhältnisse zu stärken“, kommentiert Niels Wagener, Sprecher der Grünen Jugend Ennepe-Ruhr.

Und so wollen die wetterschen Ortsgruppen der Jungen Union, Jusos und Grünen Jugend gemeinsam junge Menschen zu politischer Beteiligung und innerparteilicher Mitarbeit anregen.

Parlament für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche bekommen künftig im Reigen der politischen Gremien einen festen Platz.

Deswegen hat die Politik beschlossen, ein Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) zu installieren. Bis das Gremium an den Start gehen kann, dauert es noch eine Weile, denn zunächst muss ein Konzept erarbeitet werden, welche Aufgaben und Themen das KiJuPa übernehmen und wie es sich zusammensetzen soll.

In der Nachbarstadt Herdecke gibt es seit Jahren ein KiJuPa.