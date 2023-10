Mann vermisst: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Wetter. Der hilfsbedürftige 75-Jährige war am Freitagnachmittag aus dem Pflegeheim in Wetter-Volmarstein aufgebrochen und gilt seither als vermisst.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 75-jährigen Wetteraner. Der Mann war am Freitagnachmittag aus dem Pflegeheim in Wetter-Volmarstein (Haus Magdalena) in unbekannte Richtung aufgebrochen und ist nicht zurückgekehrt.

Die Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber sowie Suchhunde zum Einsatz kamen, blieb bisher erfolglos. Der Vermisste hat Bezüge nach Wetter (Ruhr) und Hagen. Er ist sowohl an Demenz als auch an Parkonson erkrankt.

Beschrieben wird er in der Vermisstenanzeige der Polizei wie folgt: Er ist etwa 1,65 Meter groß, mit kräftiger Figur, er trug zuletzt einen schwarzen Pullover, eine dunkelgraue oder dunkelblaue Jogginghose, er hat eine Glatze beziehungsweise sehr kurze graue Haare. Auffällig sei sein nach vorn gebeugter, zügiger Gang (keine Hilfsmittel). Ein aktuelles Foto des Vermissten gibt es hier: Link zum Fahndungsregister der Polizei.

Wer Hinweise zu der Person und/oder ihrem Aufenthaltsort machen kann, meldet sich bitte unter 02336 - 916661234 oder in jeder anderen Polizeidienststelle. (red)

