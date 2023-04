Polizei EN mit regulärer Tempokontrolle statt Blitzmarathon

Wetter/Herdecke. Auch die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis hat aktuell das Thema Geschwindigkeit im Blick. Einen Blitzmarathon gibts in Wetter und Herdecke aber nicht

Während der Volksmund vom „Blitzermarathon“ spricht, nennt die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis die europaweite Aktion „Roadpol-Kontrollwoche“. In dieser erfolgen stets Maßnahmen zu bestimmten Schwerpunkten und Hauptunfallursachen, aktuell befassen sich die Behörden verstärkt mit dem Thema Geschwindigkeit. „Wir kontrollieren in dieser Woche weiter der Lage angepasst“, sagt Sonja Wever, Sprecherin der Polizei EN, auf Anfrage. Autofahrende müssen hier also einen klassischen Blitzmarathon mit konzentriertem Personalaufkommen an einem Tag und verstärkte Kontrollen an mehreren Orten nicht befürchten.

An diesem Sonntag, 23. April, will die hiesige Polizei ihr Augenmerk aber ein weiteres Mal konkret auf Motorräder richten. An manchen Orten stehen dann gezielte Krad-Kontrollen auf dem Programm. „In Wetter und Herdecke aber wohl nicht“, so Wever. Auch am vergangenen Sonntag waren Beamte beim traditionellen Motorradauftakt an der Glörtalsperre. (gerb)

