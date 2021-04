Polizei kontrolliert 230 Personen, 5 Haftbefehle vollstreckt

Ennepe-Ruhr. An einem Aktionstag kontrolliert die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis viele Personen und Autos. Sie fand einige Drogen und vollstreckte Haftbefehle.

Mit Fahrzeug- und Personenkontrollen beteiligte sich die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis am Donnerstag an einem grenzüberschreitenden Aktionstag. Der Fokus lag neben der Verkehrssicherheit auch auf der Bekämpfung der Drogen- und Eigentumskriminalität wie zum Beispiel Einbruch und Taschendiebstahl.

Bis in den Abend hinein führten rund 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus allen Direktionen der Behörde Kontrollen in den Städten des EN-Kreises durch, hieß es in einer Mitteilung. Insgesamt wurden dabei 230 Fahrzeuge und Personen überprüft.

Am ZOB in Gevelsberg flüchteten am Nachmittag vier Personen (20 bis 25 Jahre alt), als sie eine Polizeistreife sahen, drei davon konnten durch die Polizei festgehalten werden. Einer der Männer wurde durch die Diensthündin Lahja gestoppt und gestellt. Bei der Kontrolle kam heraus, dass die Personen zuvor Drogen konsumiert und deswegen Angst vor der Polizei hatten. Es konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Auch am Ennepebogen wurde ein Mann mit Drogen festgestellt.

Die weitere Bilanz: eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Strafanzeige Sachbeschädigung, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines anderen Verstoßes, 113 Ahndungen von Verkehrsverstößen und fünf Haftbefehlvollstreckungen.