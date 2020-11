Polizei stellt jungen Herdecker nach Fluchtversuch

Herdecke/Wetter. Egal, wie schnell sein Auto am Ende tatsächlich war: Für einen Herdecker hatte die Flucht vor der Polizei jetzt vor Gericht ein Nachspiel.

Der Anblick eines Streifenwagens setzte bei einem jungen Mann aus Herdecke den Fluchtinstinkt frei. Der 21-Jährige gab Gas, ordentlich Gas.

Auf einsamer Landstraße

Nicht ohne Grund: Er hatte Angst, die Beamten könnten erkennen, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen, scheiterte. Nun saß er in Wetter auf der Anklagebank.

Auf einer einsamen Landstraße in Ennepetal begegnete den Beamten am späten Abend der Wagen des Herdeckers. Zunächst fiel ihnen auf, dass der Mann offenbar in Schlangenlinien fuhr. Dann trat der Fahrer auf das Gaspedal, floh und hielt schließlich in einer fremden Hauseinfahrt, wo er gestellt werden konnte. Die Polizisten notierten später, dass der junge Mann rastlos und hyperaktiv gewirkt habe, dass er am ganzen Körper gezittert habe. Ein Test brachte den Grund ans Licht: Der 21-Jährige stand unter dem Einfluss von Cannabis und hatte Reste des Schmerz- und Schlafmittels Ketamin im Blut. Sein Führerschein wurde umgehend sichergestellt.

Nun hatte der Zwischenfall, der juristisch betrachtet als eine Trunkenheitsfahrt klassifiziert wird, ein Nachspiel vor dem Amtsgericht Wetter. Dort räumte der Herdecker die Flucht vor der Polizei mit Vollgas ein und gab auch zu, unter dem Einfluss von Cannabis gestanden zu haben. Die Einnahme des Ketamins sei indes bereits einige Tage zuvor gewesen. Der Eindruck von Schlangenlinien könne entstanden sein, weil ihm ein Getränk im Fußraum umgekippt sei. Und tatsächlich sei er vielleicht Tempo 100 gefahren, nicht jedoch, wie es die Polizei vermerkte, schneller als 134 Stundenkilometer. Das sei bei der kurvigen Straße überhaupt nicht möglich gewesen. Außerdem habe seine Freundin neben ihm gesessen, und die hätte das sicherlich nicht geduldet. Aber: „Ich stehe zu meiner Tat. Ich bereue es wirklich zutiefst.“ Mittlerweile bereite er sich schon auf die Medizinisch-Psychologische-Untersuchung vor – unter anderem mit Screenings.

Eine Eintragung im Strafregister wegen eines Drogendelikts und ein Geschwindigkeitsverstoß im Fahreignungsregister sowie die Gefahr für die Freundin auf dem Beifahrersitz mussten sich letztlich zu Ungunsten des Herdeckers auswirken.

Warnung des Strafrichters

Für ihn sprach das Geständnis. Das Verfahren endete mit 40 Tagessätzen à 35 Euro Geldstrafe und weiteren sechs Monaten Sperrfrist zur Erteilung der Fahrerlaubnis. „Lassen Sie sich da lieber nichts mehr zu Schulden kommen“, warnte Strafrichter.