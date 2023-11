Polizei sucht nach Vermisstem aus Wetter

Wetter Seit Freitag wird Andreas D. aus Wetter vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise von Bürgern und veröffentlicht ein Foto des Gesuchten.

Der vermisste Andreas D. ist zuletzt am Freitag, 17. November, in einer Einrichtung in Wetter gesehen worden. Seitdem ist der Vermisste nicht mehr dort hin zurückgekehrt.

Psychische Ausnahmesituation

Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation und einer damit verbundenen täglich relevanten Medikamenteneinnahme ist nicht auszuschließen, dass sich Andreas D. in einer hilflosen Lage befindet.

Foto im Portal

Die Polizei fragt: „Wer hat den Vermissten nach dem 17. November noch gesehen und kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?“ Fotos und eine Personenbeschreibung des Gesuchten finden Bürger im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/120317

Hinweise per Telefon

Die Polizei bittet: „Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 91661234 an uns.“

