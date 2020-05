Polizist schießt in Wetter auf Mann - wohl aus Notwehr

Wetter/Hagen. Bei einem Einsatz in Wetter hat ein Polizist einem Mann ins Bein geschossen. Zuvor hatte der Mann die Beamten wohl attackiert.

Bei einem Polizeieinsatz in Wetter hat am frühen Samstagmorgen ein Polizist auf einen 57-jährigen Mann geschossen und diesen am Bein verletzt. Der Mann hatte nach Darstellung der Polizei die Beamten zuvor mit einem Messer attackiert.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagvormittag mitteilten, sei die Polizei gegen 4 Uhr morgens wegen Ruhestörung zu einer Wohnung in der Gartenstraße in Wetter gerufen worden. Dort war ein Alarmton zu hören. Auf Klingeln und Klopfen habe in der Wohnung niemand reagiert, deshalb hätte die Streifenwagenbesatzung die Einsatzkräfte die Tür geöffnet.

Daraufhin habe der 57-jährige Mann die Beamten unvermittelt attackiert, dabei sei auch ein Messer zum Einsatz gekommen. Einer der Polizisten habe dem Angreifer ins Bein geschossen - nach ersten Erkenntnissen aus Notwehr.

Polizist erleidet Schnittwunde an der Hand

Die Polizisten fixierten den Mann, leisteten Erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen. Dieser brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Der 50-jährige Polizist, der den Schuss abgegeben hat, erlitt bei dem Einsatz eine Schnittwunde an der Hand.

Die Polizei Hagen hat eine Mordkommission eingesetzt. Warum es zu dem Angriff kam, ist noch unklar. Verbindungen oder Parallelen zum dem Schusswaffengebrauch in Gevelsberg vor knapp zwei Wochen bestehen nach Angaben der Polizei nicht. (red)