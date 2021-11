Postbank zieht sich 2022 ganz aus Herdecke zurück

Die Postbank ist Mieter und will in der zweiten Jahreshälfte 2022 ausziehen. Damit muss sich der Partner Deutsche Post DHL nach einem anderen Standort in der Herdecker Stadtmitte umsehen.

Herdecke. In wenigen Tagen schließt die Postbankfiliale in Ende. Ausweichen auf die Filiale in Herdecke im Quartier Ruhraue geht auch nicht mehr unbegrenzt.

Wie gut, dass die Postbankfiliale in Ende erst am 19. November schließt. So konnten die Kundinnen und Kunden während einer kurzzeitigen Schließung der Filiale im Quartier Ruhraue jetzt wenigstens hier hin wechseln. Bald wird sich ein Ausweichen erübrigen: Die Postbank hat auf Nachfrage angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte 2022 auch die Filiale im Quartier Ruhraue zu schließen. Für das Paketgeschäft bringt das ebenfalls Veränderungen mit sich.

„Aus betrieblichen Gründen ist diese Postbank Filiale vom 12. November, 12.30 Uhr, bis 15. November, 8.30 Uhr geschlossen“, konnten Kundinnen und Kunden als Aushang an der Mühlenstraße lesen. Grund der vorübergehenden Schließung: „Unerwartete Personaausfälle, die wir nicht ausgleichen konnten“, so die Pressestelle der Postbank, die zugleich beruhigen will: „Eine Infektion mit dem Corona-Virus ist aber nicht dabei.“ Der Einsatz von Beschäftigten aus anderen Filialen sei derzeit nicht immer möglich, auch zur Vermeidung von Übertragungen des Corona-Erregers. Also war die Filiale Freitagnachmittag und am Samstag dicht.

Im Juli hatte die Postbank angekündigt, die Filiale am Kirchender Dorfweg in Ende im November zu schließen und die Kundschaft auf den verbleibenden Standort im Quartier Ruhraue verwiesen. Nun wird höchstens ein Jahr später auch dieser Standort aufgegeben. „Wie andere Institute auch, prüft die Postbank auf Basis des Kundenverhaltens laufend ihr Vertriebsnetz“, so die Postbank. Das haben die Herdecker in den letzten Monaten schmerzlich zu spüren bekommen: Die Sparkasse HagenHerdecke hat besonders in Ende ihr Angebot ausgedünnt, die Commerzbank am Eingang der Herdecker Fußgängerzone ist geschlossen.

„Ärgerlich für Postbankkunden, dass sie ihre Bankgeschäfte dort nicht mehr erledigen können“, hatte ein Leser nach der Ankündigung der Schließung für Ende bemerkt. Nun gilt das für die ganze Stadt

Nicht die Kundenfrequenz sei entscheidend, heißt es zu den Schließungskriterien bei der Postbank, sondern die Art der nachgefragten Leistungen. Das Verhältnis zwischen reinen Serviceleistungen wie Postdienstleistungen oder der Auszahlung von Bargeld und „wertschaffendem Neugeschäft“ müsse stimmen. Darunter werden Abschlüsse und die Nutzung von Bankprodukten verstanden. In Herdecke scheint das an keinem Standort mehr gegeben.

Wer heute schon wissen will, wo in der Nähe der jetzigen Filiale er Dienstleistungen der Postbank findet, kann im Internet unter www.postbank.de/filialen oder www.postbank.de/geldautomaten blättern: Die kostenlose Versorgung mit Bargeld geht bei der Deutschen Bank, nicht weit entfernt im Quartier Ruhraue. Hier gibt es einen Geldautomaten der Cash Group. Und der Lidl im benachbarten Mühlencenter bietet Cashback an - ein Verfahren, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen bis zu 200 Euro auszahlen lassen kann.

Postdienste ziehen vermutlich um

Wenn die Postbank die Schalter räumt, „geht alles raus“, heißt es bei der Postbank-Zentrale. Die Postbank ist Mieter, neben ihrem Kerngeschäft gibt es im Verbund mit der Deutschen Post DHL als Partner die Post- und Paketdienste. Die Deutsche Post suche nun „in der näheren Umgebung unseres Filialstandortes“ einen Partner, der das Angebot an Postdienstleistungen übernimmt. Für Postkunde Willi Creutzenberg allerdings „waren die Postdienste an diesem Standort von Anfang an unbefriedigend.“ Corona habe die Situation verschärft. Vor Weihnachten hätten sich „irrsinnig lange Schlangen“ gebildet.

Massiver Abbau Die Postbank hat die Zahl ihrer Filialen in den vergangenen Jahren auf heute rund 750 reduziert. Mit der Deutschen Post DHL hat sich die Postbank darauf verständigt, die für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehenen 100 Filialschließungen vorzuziehen. Das geschieht zusätzlich zu den ohnehin für das Jahr 2023 geplanten Schließungen. Insgesamt wird das Filialnetz der Marke Postbank, eine Tochter der Deutschen Bank, voraussichtlich bis Ende 2023 auf 550 Filialen ausgedünnt.

