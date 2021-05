Wegbereiterin für den Luxus der Gelassenheit: Saskia Strözner hat im Mai 2021 am Unteren Ahlenbergweg in Herdecke eine Praxis für Physiotherapie und Stressmanagement eröffnet.

Gesundheit Praxis in Herdecke bietet Physiotherapie und Stress-Hilfe

Klassische Physiotherapie und Seitenwege der Behandlung: Was in der Praxis von Saskia Störzner in Herdecke zu erwarten ist.

Herdecke. Physiotherapie und Stressmanagement bietet Saskia Störzner am Unteren Ahlenbergweg 18 an. Wer einen beweglichen Körper, einen gelassenen Geist und Lebensfreunde anstrebt, der sei in ihrer Praxis gerade richtig, verspricht sie auch auf ihrer Internetseite www.derluxusdergelassenheit.com.

Von der Krankengymnastik über die Lymphdrainage bis hin zu medizinischen Massagen reichen die Dienstleistungen, die sie in den freundlich gestalteten Praxisräumen anbietet. Dazu kommen Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung und Stressmanagement. Die angeleitete Entspannung gibt’s als Einzel- oder Gruppencoaching. Physio-Therapeutin ist Saskia Störzner seit 23 Jahren, selbstständig tätig ist sie seit 2015. Bisher hat sie ihre Kurse mobil angeboten, nun ist das Hinterhaus im Grünen ihre feste Anlaufstelle.

Bei ihr seien klassische Therapien buchbar, sagt sie. Gleichzeitig beschreite sie aber auch gerne Seitenwege wie die australische Emmett-Technik. Das Easy Muscle Management schaffe es, „mit einfachen, sanften Griffen den Körper auf den richten Weg zu bringen.“ Mit Emmett würden Eltern zum Wohlfühlcoach ihres Kindes oder Babys, verspricht Saskia Störzner, die selbst Mutter ist.

