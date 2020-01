Preisverleihung am 6. Mai in Berlin

Der Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“ ist ein bundesweiter Preis für gesellschaftliches Engagement und Verantwortungsübernahme von Unternehmen. Er wird seit 2011 jährlich federführend von der Bertelsmann Stiftung durchgeführt, unterstützt von einer breiten Partnerstruktur.

Mitmachen kann jedes Unternehmen, das sich gesellschaftlich engagiert und Nachhaltigkeit mitdenkt – ob in einzelnen Projekten oder in Kooperationen, Vereinen, Initiativen, im Rahmen seiner Corporate Social Responsibility-Aktivitäten oder als Geschäftsmodell.

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Anpacken von gesellschaftlichen Herausforderungen. Besonderes Augenmerk gilt den Impulsen, die für Andere davon ausgehen können.

Eine hochkarätig besetzte Jury unter anderem mit Liz Mohn, Hans-Peter Wollseifer, Sarna Röser und Prof. Dr. Guido Möllering wird die Gewinner auswählen.

Die Preisverleihung findet am 6. Mai 2020 in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin statt.