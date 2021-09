Premiere für inklusiven Info-Stand der Stiftung Volmarstein

Volmarstein/Hagen. Premiere: In der SIHK Hagen fand der erste Berufsinfotag für Schüler mit Unterstützungsbedarf statt. Die Ev. Stiftung Volmarstein informierte.

Das war eine Premiere: In der SIHK Hagen fand der erste Berufsinfotag für Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf statt. Die Evangelische Stiftung Volmarstein war dort mit verschiedenen Angeboten vertreten. Rund 300 Schülerinnen, Schüler und rund 80 Eltern nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren. Ines Wegner-Cardenas vom Berufsbildungswerk Volmarstein gab Einblicke in die berufsvorbereitende Maßnahme, in der gemeinsam mit den jungen Menschen eine berufliche Perspektive entwickelt wird. Ernst Schumacher, stellvertretender Leiter des Werner Richard-Berufskollegs, informierte über mögliche schulische Angebote der Förderberufskollegs.

Mit einem Legespiel kamen sie mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. Handmotorik und Feinhandgeschick konnten bei Probearbeiten getestet werden. „Es war ein erstes Kennenlernen und Beschnuppern mit den Schülerinnen und Schülern“, berichtet Ines Wegner-Cardenas.

Simone Barszynski und Laura Fobbe vom Sozialdienst der Werkstatt für Menschen mit Behinderung informierten über die verschiedenen Arbeitsbereiche, die in der Werkstatt möglich sind. Die Schülerinnen und Schüler lernten Hilfsmittel für die Produktion kennen und konnten die angebotenen Produktionsaufträge, wie die einzelnen Produktionsschritte auf dem Tablet verfolgen. Nach den Schülerinnen und Schülern der Förderschulen der Region kamen am frühen Abend die Eltern, informierten sich und stellten den Expertinnen und Experten viele Fragen zur möglichen Zukunft ihrer Kinder. Organisiert wurde die Veranstaltung von Nina Gilfert und dem Team der agentur mark GmbH gemeinsam mit der SIHK zu Hagen, den Schulämtern Hagen und EN-Kreis sowie einem Arbeitskreis der Förderschulen. „Nach Corona ist das unsere erste große Veranstaltung“, berichtet Christian Münch, Inklusionsbeauftragter der SIHK. „Und dann gleich eine Inklusiv-Veranstaltung. Das freut mich besonders.“

