Kultur Premiere von Monkey Island am K4-Theater für Menschlichkeit

Wetter. Sie sind wieder da: Die wettersche Familie Köhler steht wieder auf der Bühne. Im Gepäck ein nigelnagelneues Stück.

Am kommenden Sonntag, 17. September, ist es wieder soweit. Dann betritt das K4-Ensemble rund um die Wetteraner Mona und Kris Köhler wieder die Bühne. Bis Ende Oktober wird im K4-Theater für Menschlichkeit dann „Das Haus auf Monkey Island“ gezeigt. Dabei handelt es sich um die tragisch-komödiantische Vision von Rebekka Kricheldorf, die gerade ganz frisch das Licht der Scheinwerfer erblickt.

Brisanter Stoff

Das K4 Theater gehört zu den allerersten Häusern, die diesen brisanten, gut recherchierten Stoff rasant auf die Bühne bringt. „Wir sind sehr froh, diese Geschichte gefunden zu haben, die nah am aktuellen Zeitgeist erzählt wird und gesellschaftliche Themen aufgreift, die uns beschäftigen. Gleichzeitig sind wir uns sicher, unser Publikum damit bestens zu unterhalten“, so Kris Köhler.

Künstlich erzeugtes Fleisch

Darum geht es: Die Küche eines Hauses auf einer einsamen Insel im Pazifik beherbergt ein Expertenteam: Die Psychologin Kristina, Hannes, den Soziologen, André, den Master of Manipulation mit Schwerpunkt Neuro-Ökonomie und Ann, die Neurobiologin. Sie sind Gäste des Unternehmens Animalsdelight und sie sollen das fast Unmögliche schaffen: Die perfekte Vermarktung künstlich erzeugten Fleisches. Gelänge es ihnen, dann müsste fortan kein Vierbeiner für einen Burger sein Leben lassen, das Weltklima würde sich schlagartig verbessern und der Applaus der Menschheit ob der hohen ethischen Wertigkeit ihres Tuns wäre dem Expertenteam sicher. Allein: der in vitro Burger kostet zehnmal so viel wie sein tierisches Original und es bedarf somit aller Anstrengungen, das Belohnungszentrum des menschlichen Gehirns dergestalt zu manipulieren, dass ein Paradigmenwechsel stattfinden kann.

Bewohner als Teil des Experiments

Was Ann, André, Hannes und Kristina aber nicht wissen: Sie sind ein Teil des Experiments. Denn das Haus auf Monkey Island ist ein Smart House, das den tiefen Bedürfnissen seiner Bewohner mühelos auf die Spur kommt. Und der „Geist des Hauses“ ist mehr als behilflich. Mehr und mehr begreifen die vier, in welcher Situation sie sich befinden und müssen feststellen, dass ein Spaß ohne Ende auch das Ende durch Spaß bedeuten kann. Denn der Algorithmus wertet nicht…

Kartenvorverkauf

Eine frische, tragisch-komödiantische Vision zu den Themen Ethik, Manipulation und künstliche Intelligenz vertrieben durch die Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH Berlin. Es spielen: Julia Kretschmer/Kathi Örnek, Mona und Kris Köhler sowie Frank Hebenstreit/Niklas Peternek. Das aufwendige Bühnenbild und die Dekoration stammen von Mona Köhler. Die Altersempfehlung für das Stück beträgt mindestens 14 Jahre. Tickets für das Stück sowieso weitere Informationen gibt es unter www.k4theater.de/termine-wl/

