Premieren-Party: HSG-Handballer feiern im Stadtsaal Wetter

Wetter. Die Premiere der Players-Night sieht der Vorstand der HSG Wetter/Grundschöttel als Erfolg, ein Spieler trug eigene Hits vor. Fortsetzung folgt.

Der Anfang ist gemacht: Die HSG-Handballer luden nun erstmalig zur HSG-Players-Night in den Stadtsaal der Harkortstadt ein – und 180 Personen folgten dem Ruf. Zu den Klängen der 90er wurde gefeiert, getanzt oder sich mit Freunden getroffen. „Wir hätten uns natürlich ein paar Personen mehr gewünscht, da die Räumlichkeiten es hergeben, aber wir möchten die Veranstaltung gerne in unserer Harkortstadt etablieren und dann wird das Besucheraufkommen halt im nächsten Jahr gesteigert“, blickt Vorstandsmitglied Ken Baltruschat nur wenige Stunden nach der Veranstaltung bereits positiv in die Zukunft.

Weiter heißt es in einer Mitteilung der HSG Wetter/Grundschöttel: Tolle Lichteffekte und satter Ton verwandelten den Stadtsaal in einen großen Dancefloor, der dann im nächsten Jahr deutlich mehr tanzende Leute beherbergen soll. Der Höhepunkt für die Handballer war der Auftritt von HSG-Spieler Lucas de Lall, der seine eigenen Hits auf der Bühne zum Besten gab. „Das hat er sehr gut gemacht. Und wir werden Lucas im Juni 2024 die Bühne auf dem Waldfest zur Verfügung stellen“, gibt Baltruschat bereits einen Hinweis auf das Rahmenprogramm des nächsten Waldfestes, das vom 7. bis 9. Juni 2024 stattfindet.

Faire Preise

Das Feedback der Stadtsaal-Gäste war den Angaben zufolge durchweg positiv, somit spricht der Verein von einer gelungenen Veranstaltung bei fairen Preisen für Getränke und Speisen. Das Motto soll für das kommende Jahr überdacht werden, um den einen oder anderen Musikwunsch aus anderen Jahrzehnten oder den aktuellen Charts erfüllen zu können. „An Stellschrauben kann man immer drehen. Mit der ersten Auflage sind wir nun erstmal zufrieden, ein möglicher Kartenvorverkauf soll im nächsten Jahr bereits deutlich früher beginnen, so dass man vielleicht vergünstigte Tickets bereits am Waldfest erwerben kann“, meint Baltruschat und ergänzt, dass man in einer kurzen Nachtruhe bereits die Pläne vom nächsten Jahr integrieren könne. Zudem könnte man über Plakatierungen an den Ortseingängen nachdenken.

Lob gab es für die Handballer auch in Bezug auf das nachhaltige Bezahlsystem mit Wertkarten, denn nicht verbrauchtes Guthaben kann beim Waldfest 2024 oder bei der zweiten HSG-Players-Night genutzt werden. „Das ist klasse und einmalig in der Umgebung“, brachte ein Feuerwehrmann aus dem Stadtgebiet seine Begeisterung zum Ausdruck.

