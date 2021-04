Pro Kid aus Herdecke: Bunter Kreis EN hilft Frühchen wie Jan

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Der Verein Pro Kid aus Herdecke hat 2015 den Bunten Kreis EN gegründet und mittlerweile 500 Familien unterstützt. Auch jene von „Frühchen“ Jan.

Freud und Leid ganz dicht nebeneinander: Kürzlich kam der kleine Jan in Witten zur Welt, er wurde 17 Wochen zu früh geboren und überlebte. Sein Zwillingsbruder Jud habe es leider nicht geschafft. „Eine sehr belastete Zeit mit viel Bangen und Sorgen liegt hinter den Eltern“, schreibt der Herdecker Verein Pro Kid weiter. Der hat 2015 den Bunten Kreis EN gegründet, eine von den Krankenkassen anerkannte sozialmedizinische Nachsorgeeinrichtung. Und die unterstützt die Familie, wenn Jan jetzt bald nach Hause kommt und dort der Alltag Einzug hält.

„Da so kleine Frühgeborene wie Jan noch sehr zart und empfindlich sind, brauchen sie ganz besondere Pflege und Aufmerksamkeit. Sie können ihre Wärme noch nicht halten und müssen gelegentlich an das Atmen erinnert werden“, berichtet Dr. Dörte Hilgard zudem von einer Sonde, die das Trinken erleichtert. Die ärztliche Leiterin des Bunten Kreises freut sich wie die Mitarbeiterinnen im Ennepe-Ruhr-Kreis mittlerweile über das 500. Kind (Jan), das sie betreuen. Die Hilfen dieser Einrichtung für Frühgeborene und schwerkranke Kinder in der Region werden demnach viel nachgefragt. Sie seien ein wichtiger Faktor bei der Nachbetreuung dieser Kinder geworden, meist nach einem Krankenhausaufenthalt.

Das Team ist den Angaben zufolge mit allen relevanten Institutionen wie etwa Krankenhäuser und Versorgern sehr gut vernetzt – so soll die Unterstützung schnell und sicher gelingen. Die Mitarbeiterinnen des Bunten Kreises und von Pro Kid freuen sich, dass sich die sozialmedizinische Nachsorge in der Region so gut etablieren konnte.

Spenden verdoppelt Bei der Spendensammlung hat Pro Kid Unterstützung von der Volksbank Bochum/Witten erhalten. Die verdoppelt an Ostersonntag ab 10 Uhr Zuwendungen ab 50 Euro, die über www.heimathelden-brauchen-moeglichmacher.de eingehen. Auf dieser Internetseite befinden sich weitere regionale Projekte, die Spendengeld gebrauchen können.

Die Eltern von Jan fühlen sich angesichts der großen Verantwortung laut Mitteilung noch unsicher: „Wir sind sehr froh, dass wir das Angebot des Bunten Kreises Ennepe-Ruhr von früh an bereits bei all den Aufgaben nutzen konnten.“ Antonia Fricke als zuständige Koordinatorin (oder Casemanagerin) des Bunten Kreises habe mit der Familie einen Plan erarbeitet, wie es nach Entlassung aus der Klinik weitergehe. „Die Aussicht auf regelmäßige Besuche einer kompetenten Mitarbeiterin, die Angebote sozialrechtlicher Unterstützung und Vernetzung zu allen erforderlichen Hilfseinrichtungen empfinden die Eltern als extrem beruhigend“, heißt es.

Mehrere speziell ausgebildete Mitarbeiter des Nachsorge-Teams (u.a. Kinderkrankenschwestern, Sozialarbeiter, Psychologen, Heilpädagogen) wollen die Familie zuhause weiter anleiten, beraten und zu den verschiedenen Kontrolluntersuchungen begleiten. So können sie alle Ängste und Sorgen mitteilen und viele Fragen loswerden. Dabei sei es egal, ob es um sozialrechtliche Beratung und medizinische Themen, Tipps zur Pflege, zum Füttern oder zum Schlafen geht. „Es ist gut, jemanden an der Seite zu haben, der sich mit Frühchen auskennt“, sagen die Eltern von Jan.

Brückenbildung auf Weg nach Hause

Der Bunte Kreis EN von Pro Kid entstand angesichts des Bedarfs für eine solche Brückenbildung der fachlichen Begleitung von der Klinik nach Hause. Nach 500 Fällen seien die Beteiligten dankbar, dass diese Institution eine Versorgungslücke fülle. Deutschlandweit nehmen weit über 100 Nachsorgeeinrichtungen solche sozialmedizinischen Aufgaben wahr. Der Verein Pro Kid mit Sitz in Herdecke und Büro in Witten habe an Ennepe und Ruhr multiple Hilfen sowie Vernetzungen zu geeigneten Unterstützungseinrichtungen aufgebaut: So sei ein wichtiger Bestandteil des Versorgungsnetzes für betroffene Kinder entstanden. Beratungen brauchen demnach auch immer wieder sozial benachteiligte und Flüchtlingsfamilien.

„Es kann ja jede junge Familie in der Region treffen: Wenn ein Kind zu früh zur Welt kommt, chronisch erkrankt oder schwer verunglückt ist, bedeutet dies immer wieder eine schwere Belastung für die gesamte Familie“, teilt der Bunte Kreis. Viele Eltern wissen demnach nicht, dass der Gesetzgeber diesen Missstand 2009 erkannt und einen Anspruch auf eine Nachsorge im sozialmedizinischen Sinn festgeschrieben hat. Die Kosten für die Arbeit übernehmen Krankenkassen aber bisher nur zum Teil, daher sei der Verein dringend auf Fördergelder und Spenden angewiesen.