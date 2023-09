Pro Kid in Herdecke und Witten: Unterwegs für die gute Sache

In vier Startgruppen joggten 70 Läufer beim Pro-Kid-Rennen in Richtung Hengsteysee. Die Herdecker Handballer (links im Bild) und Akteure von Hauptsponsor AHE/Vorberg fielen besonders auf.

Herdecke. Der Verein Pro Kid aus Herdecke blickt nach einem erfolgreichen Spendenlauf an der Ruhr mit Start am Zweibrücker Hof jetzt auf den Benefizabend.

Nach dem Spendenlauf ist vor der Benefizveranstaltung: Der Herdecker Verein Pro Kid hat in diesen Tagen viel zu organisieren.

Rückenwind gab es durch den erfolgreichen und etwas veränderten Spendenlauf an der Ruhr „mit super Stimmung“, wie Pro Kid bilanziert. In vier Startgruppen (fünf, zehn Kilometer plus Walker und Kinder-Challenge-Lauf) begaben sich die Teilnehmenden am Zweibrücker Hof auf die Laufstrecke. Die führte die 70 hochmotivierten Läufer dann zum Hengsteysee.

Die Herdecker Handballer stellten das größte und auch laufstärkste Team auf den Langstrecken, auch die AHE als Hauptsponsor und die Schrabergschule sowie die aktuelle KIDS-Teilnehmer-Gruppe waren mit großer Beteiligung dabei. Insbesondere die Kinder beeindruckten bei gutem Laufwetter mit ausdauernden Runden. „Dabeisein für eine gute Sache war das Motto“, so der Veranstalter, der sich als eingetragener Verein schon lange für chronisch kranke Kinder einsetzt.

Dank an Unterstützer

Christian Brand, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses lobte den Einsatz von Pro Kid so: „Wie gut, dass sie sich für diese besondere Gruppe von Kindern und Jugendlichen einsetzen, die sonst oft übersehen, vernachlässigt werden und viel vernetzte und komplexe Hilfen brauchen.“

Die Unterstützer AHE, ABUS, der Zweibrücker Hof und die Herdecker Feuerwehr sorgten für ein schönes Rahmenprogramm: Kinder konnten mal auf den Feuerwehrwagen klettern oder bei ABUS über eine Schlüssel-Glückskiste einen Fahrradhelm gewinnen, wenn der Schlüssel passte. Das Team des Zweibrücker Hofs sorgte für die Verpflegung.

Alle Einnahmen kommen der Arbeit von Pro Kid zugute. Mehr als 1000 Euro kamen dabei zusammen. Der Erlös der Veranstaltung geht direkt an frühgeborene, chronisch und schwerkranke Kinder. Um die Hilfen für den Nachwuchs nachhaltig zu ermöglichen, seien diese Förder- und Spendengelder ausgesprochen willkommen, sagte der Vorstand und zeigte sich sehr zufrieden, da auch das Wetter mitspielte und erst bei der Preisverleihung ein Schauer herunterging. „Alle Läufer und vor allem auch das engagierte Helferteam haben zu der stimmungsvollen und tollen Veranstaltung beigetragen. Wir bedanken uns auch bei den Johannitern und dem Bauernladen Niermann für ihre Unterstützung“, hieß es.

An diesem Freitag, 8. September, steht nun die Benefizveranstaltung im Foyer der Stadtwerke Witten auf dem Programm. Dazu gehören unter anderem ein Kinderfest und der Auftritt von Erasmus Stein, ein Magier und Zauberer.

Pro Kid wurde 2003 primär für kinder- und jugendpsychiatrische Fachfortbildungen ins Leben gerufen worden. Inzwischen widmet sich der Herdecker Verein verschiedenen Feldern und sorgt mit dem Bunten Kreis für eine sozialmedizinische Nachsorge im Übergang aus der Klinik ins heimische Kinderzimmer Frühgeborener und schwerkranker Kinder (Infos im Internet www.prokid-herdecke.de).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter