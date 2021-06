Probenentnahme vom Beton der Overwegbrücke in Wetter

Wetter. Mit Hilfe eines Untersichtgeräts werden derzeit Materialproben von der Overwegbrücke genommen. Deswegen kann eine Fahrspur nicht benutzt werden.

Von der Unterseite der Overwegbrücke ließ die Regionalniederlassung Südwestfalen des Landesbetriebs Straßen NRW erstmals am Montag Materialproben aus dem Beton entnehmen; sie sollen Aufschluss über den Zustand des in die Jahre gekommenen Brückenbauwerks geben, das Ende 2022 verstärkt werden soll. Für das Brücken-Untersichtgerät wurde eine Fahrbahn gesperrt: Die Brücke ist auch am Dienstag noch Einbahnstraße und ab Demag nur stadtauswärts in Richtung Grundschötteler Berg befahrbar.

