Professor aus Wetter hat die Lizenz zum Prüfen

So viel steht fest: Ohne Professor Dr. Daniel Jun geht auf der Großbaustelle nichts. Beim Bau des neuen Gesundheitszentrums an der Grundschötteler Straße, in direkter Nachbarschaft des Forschungsinstitus für Technologie und Behinderung der evangelischen Stiftung Volmarstein, warten Bauleiter Antonio Petrini von der Baufirma Volp aus Volmarstein und seine Mitarbeiter schon gespannt auf das Eintreffen des Bauprüfers. Denn: Ohne Juns Zustimmung dürfen Petrini und seine Mitarbeiter die nächsten Arbeitsschritte nicht einleiten.

Die Frage ist nur: Was macht ein Bauprüfer überhaupt? „Die Aufgaben eines Bauprüfers sind vielfältig“, erklärt Jun, der selbst mit seiner Familie in Grundschöttel wohnt und neben seiner Tätigkeit als Bauprüfer für das Ingenieurbüro Krätzig und Partner an der Hochschule Ruhr West in Mühlheim die Fächer Baumechanik und Baustatik lehrt: „Ich fange mal so an: Für jeden Neubau muss eine Statik erstellt werden. Wenn es sich nicht gerade um ein kleineres Einfamilien-Haus handelt, muss die Statik auch geprüft werden von einem staatlich anerkannten Prüfingenieur.

In eben d.iese Kategorie fällt auch das neue Gesundheitszentrum von Dr. Schleyer. Neben verschiedenen Arztpraxen sollen über drei Etagen auch mehrere Schulungsräume in dem Neubau in Grundschöttel Platz finden. Damit sich Ärzte, Patienten und Schulungsleiter in Zukunft in einem sicheren Gebäude aufhalten können, kontrolliert nun Daniel Jun die Arbeitsschritte des Volmarsteiner Bauunternehmens. Von seinem Wort hängt ab, wann und wie es mit den Bauabschnitten weiter gehen kann.

Damit für die Statik des Neubaus höchste Sicherheit gewährleistet werden kann, verläuft der Prozess nach dem Vier-Augen-Prinzip: „In der Regel ist es so: Der Architekt beauftragt einen Statiker, der sich eben um die Statik und die Pläne für das Gebäude kümmert. Dann kommt unsere Firma, in diesem Fall nun ich, zur Baustelle, prüft die Pläne nochmals und guckt, dass gewisse Schritte auch korrekt vom Bauunternehmen ausgeführt werden“, erklärt der Professor.

Rohbau ist vor der Fertigstellung

Um diese Schritte final abnehmen zu dürfen, ist eine Prüflizenz verlangt. Diese zu erhalten, ist gar nicht so leicht. „In unserem Ingenieurbüro haben zwei Leute die Lizenz. Man muss dafür mehrere Jahre Berufserfahrung haben und zahlreiche Projekte vorweisen. Erst dann darf man sich ‘stattlich anerkannter Bauprüfer’ nennen“, so Jun.

Vor Ort sieht die Arbeit des Statik- und Mechanik-Professors dann so aus: „Ich muss sicherstellen, dass die Bewährungseisen korrekt verlegt werden, damit das Gebäude am Ende auch die nötige Stabilität aufweist und es dort keine Probleme gibt.“ Und schon geht es hinauf auf das Dach des zukünftigen Gesundheitszentrums. In schwindelerregender Höhe prüft Jun die Baupläne und gleicht sie mit der Arbeit ab, die die Bauarbeiter der Firma Volp verrichtet haben. Mit geschultem Blick und Zollstock stellt Jun sicher, dass die Bewährungseisen, quadratische Gitter-Stahlmatten, mit dem richtigen Abstand übereinander liegen. Mehrere Stunden dauert die Prüfung, denn die Verlegung jeder einzelnen Stahlmatte muss den Anforderungen entsprechen.

Wie sich im Anschluss an Juns Besuch auf der Grundschötteler Baustelle herausstellte: Der nächste, wichtige Bauabschnitt, das Betonieren der Gebäudedecke, kann vollzogen werden. Die Bewährungseisen lagen so, wie es die Statiker vorgesehen hatten. Die Fertigstellung des Rohbaus ist ist in diesem Jahr, je nach Witterungsbedingungen, also in greifbarer Nähe.