Protestanten und Katholiken feiern erstmal gemeinsam

Das erste ökumenische Gemeindefest in Grundschöttel sorgt für gute Stimmung.

Grundschöttel. Es ist ein ganz besonderes Gemeindefest, das am vergangenen Woche in Grundschöttel stattfand. Und es hat die Besucher überzeugt.

Es ist das erste gemeinsame ökumenische Gemeindefest der katholischen Kirchengemeinde St. Augustinus und Monika in Grundschöttel und der Evangelischen Kirchengemeinde Volmarstein. Gemeinsam feierten sie am vergangenen Wochenende auf dem Platz vor dem katholischen Gemeindehaus in Grundschöttel.

Erwartungsvolles Warten

Erwartungsvoll sind die Organisatoren am Samstagabend. Blanka Eckeroth ist eine davon. Sie ist Mitglied in der katholischen Kirchengemeinde und hat das Fest gemeinsam mit Mark Obermann aus der evangelischen Kirchengemeinde organisiert. „Wir freuen uns, dass es endlich funktioniert hat. Wir wollten es bereits seit einiger Zeit machen und nun ist es endlich so weit“, freut sich Eckeroth. „Die Gemeinden sollen zusammengebracht werden, die Menschen sollen sich kennenlernen und die beide Konfession sich mehr begegnen.“

Viele packen mit an

Beim Gemeindefest sind alle gefragt, viele packen mit an. Bereits am Donnerstagabend helfen die Pfadfinder der katholischen Kirchengemeinde beim Aufbau. „Es ist wichtig, dass überhaupt etwas stattfindet und sich die Menschen auch außerhalb der Kirche begegnen“, so Linus Weimann. Er ist einer der Teamleiter bei den Pfadfindern. Dass die Gemeinden mehr zusammenkommen, hält er nur für sinnvoll.

Gemeinsame Feier kommt an

Auch Anna und Martin Brunnstein freuen sich über das gemeinsame Fest. Seit vielen Jahren sind sie Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde. „Es war für uns und uns unsere Kinder schon immer selbstverständlich, dass wir uns in der Gemeinde engagieren“, so Martin Brunnstein. Aber leider sei das in den letzten Jahren immer weniger geworden. Das Paar hofft, dass die Gemeinden durch die gemeinsamen Feste und das Zusammenkommen mehr Nachwuchs bekommen.

Platz vor dem Gemeindehaus gut gefüllt

Das gemeinsame Feiern scheint bei den Anwesenden anzukommen. Denn nach der Messe am Samstagabend in der katholischen Kirche in Grundschöttel ist der Platz vor dem Gemeindehaus voller Menschen, die zusammensitzen. „Es sind heute Abend viel mehr Leute gekommen, als ich gedacht habe“, sagt Benedikt Gesien. Er ist ebenfalls ein Mitglied bei den Pfadfindern.

Über die Konfession hinaus zusammenarbeiten

Auch den Gemeindemitgliedern Annette Kretschmann und Marie Theres Koopmann sind ganz angetan von der Idee. „Es tut allen gut und ist wichtig“, so die beiden Freundinnen. Seit über 60 Jahren sind die beiden bereits in der katholischen Kirchengemeinde. „Zurzeit ist alles im Umbruch ist und ein Generationswechsel findet statt, daher ist es enorm wichtig, dass die Gemeinden auch über ihre Konfession hinaus zusammenarbeiten“, so Koopmann.

