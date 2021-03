Pub in Herdecke bietet via Internet Bier-Tasting und Quiz an

Nathaniel Stott, der in Herdecke als "der Engländer" bekannt ist, führt in der Fußgängerzone den Pub The Shakespeare und bietet eine Verkostung via Internet an.

Herdecke. Nathaniel Stott vom Pub The Shakespeare in Herdecke lädt für nächsten Samstag online zur Bier-Verkostung ein. Probierpaket bestellen und abholen.

Mit einem weiteren digitalen Kneipenabend am Samstag, 27. März, ab 20 Uhr will Biersommelier Nathaniel Stott vom Pub The Shakespeare Pub nun auch eine Hopfenoffensive am heimischen Wohnzimmer- oder Küchentisch starten. Und zwar mit einem Bier-Tasting und Pub-Quiz der etwas anderen Art. Das Online-Event richtet sich an Bierinteressierte aller Art, vom neugierigen Pils- und Exporttrinker bis zum „Hopfen-Nerd“, also an alle Freunde der Bierkultur.

„Nelson, Talus und Vic Secret – sie könnten auch Protagonisten in einem Quentin-Tarantino-Streifen sein. In der seit Jahren stetig wachsenden Gemeinde der Kreativbrauer und Craftbeer-Liebhaber sind sie hingegen ‘nur’ drei Sorten unter den vielen neuen Hopfenzüchtungen, die für eine überaus fruchtige, exotische bis würzige Aromenvielfalt im Bier sorgen”, sagt Nathaniel Stott. Unterstützung hat sich der Herdecker beim Atelier der Braukünste aus dem hessischen Romrod besorgt. Im Kleinmaßstab werden hier auf fünf kleinen Brauanlagen und mit einem Repertoire von 130 verschiedenen Malz- und Hopfensorten sowie besonderen Hefestämmen und außergewöhnlichen Zutaten individuelle und „artgerechte“ Biere entwickelt.. „Mit der neuen Atelier-Serie ‘Guess What?’ bringen die Dosen, deren kostbaren Inhalt es zu verkosten gilt, gleich einen Teil des Pub-Quiz mit“, verrät Bastian Englschalk vom Atelier der Braukünste, der diesen Abend mit moderieren wird. Denn zu den Hopfengaben macht die Brauerei jeweils nur eine Angabe, die andere Sorte darf erraten und in Rubbellosmanier freigerubbelt werden.

Amarillo, Cascade oder doch der neuseeländische Motueka? Gemeinsam mit dem Atelier der Braukünste führt Stott, der mit einigen Partnern im vergangenen Jahr die Waldstadtbrauerei in Iserlohn übernommen hat, durch das Repertoire der Waldstadtbrauerei und die hopfenreiche Geschmacksvielfalt der Atelier-Serie „Guess What?“. Dazu gibt es Wissenswertes rund um die Zutaten, allem voran dem Hopfen, und die Produktion des „kühlen Blonden“ und ein Pub-Quiz.

Das gesamte Paket, das daheim vor der Computer-Webcam natürlich gerne geteilt werden darf, kann auf der Internetseite des Pubs (www. theskakespeare.pub) vorbestellt und bis Samstag in der Gaststätte in der Herdecker Fußgängerzone abgeholt werden. Ein Paket kostet 39 Euro und beinhaltet neben den beiden „Guess What?“-Bieren einen gemischten Sechserträger der Waldstadtbrauerei und ein Tasting-Glas sowie auch Knabbereien und die Pub-Quiz-Fragen plus einen 10-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf im Pub.