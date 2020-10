Putin und Co. kriegen ihr Fett weg

„Ich werde euch weiterempfehlen,“ sagte Thomas Reis unter tosendem Applaus zu seinem Publikum, am vergangenen Freitagabend im Stadtsaal. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Kabarettist und Autor stand das erste Mal in Wetter auf der Bühne und überzeugte die Zuschauer mit der humoristischen Aufarbeitung tagesaktueller politischer Themen, sowie des zeitweise bösen aber nie niveaulosen Verspottens einzelner Politiker. Mit Wortwitz und kurzweiligen Monologen hatte der Wahlkölner die Lacher über den gesamten Abend auf seiner Seite. Selbst die zwei Stunden Spielzeit – ohne Pause – ließ beim Publikum keine Langeweile aufkommen. Und das obwohl Reis zwischenzeitlich selbst zugab: „ohne Pause spielen, ist schon anstrengend.“

Reis redete sich in Rage

Den kleinen Stehtisch auf der Bühne benötigte Thomas Reis nur, um zwischendurch von seinen Blättern abzulesen. Schließlich habe er Monate lang nicht mehr spielen dürfen und durch das gehobene Alter von 56-Jahren würde er auch langsam vergesslich werden. Dass er zwischendurch selbst den Anschluss verloren hatte, war verständlich. Wie kein anderer kam Reis während seiner Show von Hölzchen auf Stöckchen, redete sich in Rage. Von Biene Maja zum Insektensterben und von den Insekten dann zur Mietbremse, welches ein besonders komisches Tier sei. Sein Hirn sei einfach zu voll, und er fühle sich durch die vielen Themen schlicht überfordert, erklärte er nach einem knapp zehnminütigen Monolog, in dem er mit rotem Kopf gefühlt nicht einmal Luft holte.

Mit vielen Teekesselchen, Neuprägungen und geistreichen Bemerkungen voller Doppeldeutigkeiten, schaffte es Reis des Öfteren, das Publikum zu kleineren Denkpausen zu zwingen, bevor es dann herzhaft drauflos lachte. In seinem Programm „Mit Abstand das Beste“, das er selbst als „bescheidenden Titel“ bezeichnete, bekamen vor allem Politiker ihr Fett weg. Ganz besonders abgesehen hatte Reis es auf Donald Trump. Für ihn dichtete er sogar ein eigenes Lied, das er in Kombination mit kleineren Tanzeinlagen zum Besten gab. Mit bösem Humor verhöhnte Reis Trump für dessen rassistischen und frauenverachtenden Äußerungen. Doch auch Joe Biden - Trumps Kontrahent im Präsidentschafts-Wahlkampf – kam wegen seines hohen Alters (77) schlecht weg. Sebastian Kurz sei zwar nicht als Bundeskanzler geeignet, aber hätte im Vergleich zu Biden ja wenigstens noch sichtbare Vitalfunktionen, so Reis. Angela Merkel hingegen sei „nicht dumm“ und Deutschland im Vergleich zu Russland und den USA „eine Insel der Freiheit“. Lediglich der deutsche Handtuchimperialismus sei ihm ein Dorn im Auge und er wundere sich, dass auf den Friedhöfen noch keine Handtücher lägen.

Parodien bringen Lacher

Neben vielen klugen und gesellschaftskritischen Witzen, waren es vor allem auch die Imitationen von Politikern, die das Publikum zu langanhaltenden Lachsalven hinrissen: Karl Lauterbach als pessimistischer und depressiver Gesundheitsexperte, Angela Merkel, die ihr neues Strategiepapier gegen Corona vorstellte, ein ostdeutscher Verschwörungstheoretiker und Ex-Kanzler Kohl – Thomas Reis zeigte, dass es sein kabarettistisches Handwerk versteht. Der bauchredner-ähnliche Wechsel zwischen dem Parodierten und Reis selbst als Fragensteller endete fast immer in irrwitzigen Dialogen und Streitgesprächen. Neben großem Gelächter war es auch die Bewunderung für die fehlerfreie Rhetorik, die die Stimmung im Saal bestimmte.

Corona, Veganer und der Tod

Weitere Themenschwerpunkte, an denen sich Reis in unnachahmlicher Art abarbeitete, waren die Coronakrise, die Veganer und zuletzt sogar der Tod. So berichtete Reis von seiner Männer-WG mit seinem Sohn während des Lockdowns und machte sich über die Veganer lustig, die ja jeden Tag ins Gras beißen müssten. Neben witzigen Vergleichen und Bemerkungen zum Naserümpfen, waren es aber auch immer wieder ernste Themen, die Reis humorvoll diskutierte. Auf einer Reise nach Indien etwa habe er viel über das Leben gelernt, was ihn sicher auch dazu bewogen habe, den Tod nicht zu ernst zu nehmen. Denn, so Reis: „Sterben ist nur für die anderen schlimm. Das ist, wie wenn man dumm ist.“