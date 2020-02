Quo Vadis Herdecke will Vorurteile zum Islam abbauen

Herdecke. Quo Vadis will mit der Dialogreihe „Mit!Menschen reden“ zu einer besseren Verständigung beitragen. Der nächste Abend ist in Planung.

Das war ein gelungener Auftakt der Dialogreihe „Mit!Menschen reden“. Mehr als zwanzig Besucher faden am Donnerstagabend den Weg in die Aula der Robert-Bonnermann-Grundschule in Herdecke und folgten so der Einladung des Bürger-Bündnis Quo-Vadis, mehr über die Weltreligion Islam zu erfahren. Unter dem Motto „Harmonie oder Haram“, hielt der Islamwissenschaftler Leon Wystrychowski einen spannenden Vortrag, der sich neben der Vermittlung von Basiswissen, auch an gängigen Vorurteilen abarbeitete.

Der Referent leitete seine Themenfelder mit provokanten Fragen ein, die er dann nüchtern und rational – mit viel Fachwissen und Wissen aus eigenen Erfahrungen – beantwortete. „Für uns von Quo Vadis war die Auftaktveranstaltung ein voller Erfolg. Es kamen noch mehr Gäste als erwartet und auch in der anschließenden Diskussionsrunde beteiligten sich viele Besucher. Ich persönlich war froh, dass unser Referent, durch seine besonnene Art, der Debatte die Schärfe entziehen konnte. So wurde es für alle ein durchaus konstruktiver Dialog ohne zu viele Emotionen“, resümiert Esther Bühmann – erste Sprecherin von Quo-Vadis Herdecke.

Bürger beteiligten sich an Diskussion

Neben dem Vortrag des Referenten sollten auch die Bürger zu Wort kommen. Im zweiten Teil der Veranstaltung hatten die Gäste in einer Diskussionsrunde die Chance ihre Fragen an den Fachmann zu stellen. Das Angebot wurde ausgiebig angenommen. Ein Gast, der häufig nach Kairo reist, wollte wissen warum es gerade dort so viele vollverschleierte Frauen gibt.

Eine andere Besucherin fragte, was genau Islamismus sei und was denn jetzt die Salafisten damit zu tun haben. Leon Wystrychowski, der selbst schon viele arabische Staaten bereiste und auch die arabische Sprache beherrscht, beantworte diese und weitere Fragen mit Hilfe von wissenschaftlichen Quellen und eigenen Erfahrungsberichten. Die Diskussion am Ende kam bei den Besuchern gut an: „Der Vortrag war sehr spannend und die Idee mit der offenen Diskussion finde ich super. Wir hätten sicher noch stundenlang diskutieren können. Der Referent hat viel Licht ins Dunkle gebracht. Ich komme beim nächsten Mal sicher wieder. Das ist eine klasse Sache“, erklärt die Herdeckerin Corinna Reinke, die über die Bürgerstiftung von dem Diskussionsabend erfahren hatte.

Weitere Veranstaltungen sind geplant

Nach dem ersten erfolgreichen Abend der Dialogreihe, sind die Gedanken der Quo-Vadis-Mitglieder schon bei der nächsten Veranstaltung. Anfang Mai soll es eine zweite Ausgabe von „Mit!Menschen reden“ geben – dann zum Thema Antisemitismus. „Die Veranstaltungsreihe liegt uns sehr am Herzen. Wir finden, dass es wichtig ist Verantwortung zu übernehmen und Menschen zusammen zu bringen. Besonders in diesen Zeiten, da Intoleranz und Hass scheinbar wieder salonfähig werden. Die Planungen zur Veranstaltung im Mai laufen jetzt schon auf Hochtouren. Zusammen mit der Bürgerstiftung Herdecke, die unser Projekt fördert und unterstützt, möchten wir die Dialogreihe langfristig etablieren“, so Bühmann. Vom Publikum gab es viel Beifall und lobende Worte für die Veranstaltung und das Engagement vom Bündnis Quo-Vadis: „Ich finde das ganz toll, dass junge Menschen sowas auf die Beine stellen. Das ist ein schönes Format und die Veranstaltungen sind spannend und wichtig“, sagt Siham Hassani, die extra aus Wuppertal angereist war.

Weitere Informationen zu kommenden Veranstaltungen können Interessierte auf der Homepage von Quo-Vadis Herdecke (www.quovadisherdecke.wordpress.com) oder auf ihrer Facebook-Präsenz erhalten.