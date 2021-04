Radfahrer aus Wetter verletzt sich bei Unfall in Herdecke

Herdecke. Auf der Gederner Straße in Herdecke verletzte sich ein Radfahrer aus Wetter. Die Polizei meldet noch einen Einbruch, die Gemeinde in Ende warnt.

Ein 49-jähriger Radfahrer aus Wetter hat sich am 1. April auf der Gederner Straße in Herdecke bei einem Ausweichmanöver verletzt. Der Radfahrer war von einem Pkw geschnitten worden. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 49-Jährige ausweichen und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Zudem meldet die Polizei Ennepe-Ruhr einen Büroeinbruch an Karfreitag im Leharweg in Herdecke. Als wahrscheinliche Tatzeit gibt die Polizei den Zeitraum zwischen 1 Uhr nachts und 18.40 Uhr an. Bislang noch unbekannte Täter waren nach Aufbruch eines Kellerfensters in ein Firmenbüro gelangt. Das gesamte Büro wurde vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach Aufbruch einer Geldkassette konnte ein kleiner Geldbetrag erbeutet werden, bevor die Täter unerkannt flüchteten.

Warnung vor falschen Spendensammlern

Unterdessen warnt die evangelische Kirche vor betrügerischen Versuchen. Sie schreibt: Es ist vorgekommen, dass Jugendliche Spenden für die evangelische Gemeinde Ende gesammelt haben. Kirchen-Verantwortliche machen aber darauf aufmerksam, dass zur Zeit keine Sammlungen durch Konfirmanden in der Gemeinde stattfinden. Die Gemeinde rät: „Melden Sie solche Aktionen sofort bei der Polizei.“